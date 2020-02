Blik op 2040 vanuit de technische sector (video)

Scenariostudie Scenario2040 schetst een mogelijk toekomstbeeld van de samenleving in 2040 en de rol van de technische sector daarin. Het is bedoeld als basis voor een gesprek binnen bedrijven in de technische sector, tussen die bedrijven en met andere partijen, zoals overheden, vakverenigingen, onderwijskoepels en partners in de keten.

Dit gesprek gaat over de consequenties van innovaties, nieuwe toepassingen van technologie, problemen die hieruit ontstaan en mogelijke oplossingen - in relatie tot de geschetste scenario's. De doelgroep is nadrukkelijk breder dan de eigen branche: het is juist het doel om met andere branches en sectoren te verbinden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Panteia en De Ruijter Strategie in opdracht van Techniek Nederland, in samenwerking met haar strategische partners OTIB, ISSO en TVVL .Het is hier te downloaden.