Composieten innovaties voor een vliegtuigmotor

Meer over

Een indrukwekkende ontwikkeling die belooft de luchtvaart milieuvriendelijker te maken, is de next-generation civil tiltrotor (NGCTR) van de Italiaanse vliegtuigbouwer Leonardo: een demonstrator voor een tiltrotor die een vliegtuig in staat stelt om zowel verticaal als horizontaal te vliegen. In het Europese project Trail levert NLR met zes partners een constructieve bijdrage aan de rotor, bedoeld om een vliegtuig zowel verticaal als horizontaal te laten vliegen.

Het door de EU gefinancierde project ‘Tilt Rotor nAcelle Innovative technoLogies' (Trail) loopt tot en met 2023 en streeft ernaar om geavanceerde composietmaterialen en een monocoque composieten motorkap te ontwikkelen via een productieproces waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een autoclaaf. Het project zal ook lichtgewicht hybride firewalls produceren met beschermende elastomeren coatings. De ontwikkelingen in het project moeten leiden tot aanzienlijke gewichtsbesparing van de behuizing voor de tiltrotor en een vermindering van het aantal frameonderdelen. Dit moet de productiekosten van vliegtuigen en de milieu-impact van de luchtvaartindustrie verminderen.



Er is een budget toegekend van ruim 6 miljoen euro. Daarvan is 5,2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de EU. Het resterende bedrag komt van de zeven partners. Łukasiewicz Reseach Network - Institute of Aviation (ILOT) leidt het Trail-consortium. Naast het Poolse onderzoekscentrum zijn de volgende partijen erbij betrokken: Koninklijk Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR), het Franse Trelleborg Sealing Solutions (TSS), de Poolse bedrijven Szel-Tech en Metrol, het Tsjechische LA composite en de universiteit Politecnico Di Milano uit Italië (POLIMI).

Rol NLR

NLR is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve, hittebestendige oplossingen via Bismaleimide (BMI) vacuüminfusie voor die delen van de motorkap die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.