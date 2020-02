Rozenburg krijgt walstroomvoorziening voor grootste kraanschepen ter wereld

Heerema's kraanwerkschip Thialf in het Calandkanaal. Foto: Frans Berkelaar via Flickr

Rotterdam krijgt een walstroomvoorziening voor grote zeeschepen. Siemens Smart Infrastructure realiseert de voorziening voor Eneco Heat & Industrials en Havenbedrijf Rotterdam op de Landtong Rozenburg. Heerema Marine Contractors is met ’s werelds grootste kraanschepen de eerste klant.

Momenteel is walstroom bij grote zeeschepen uitzonderlijk. De kraanschepen van Heerema die er straks gebruik van gaan maken, zijn de grootste in hun soort ter wereld. Ze liggen in het Calandkanaal voor bijvoorbeeld onderhoud, of ter voorbereiding van een project op de Noordzee. De stroom die zij dan nodig hebben voor kranen, pompen en andere elektrisch aangedreven voorzieningen, wordt nu nog opgewekt met dieselgeneratoren. Die stoten jaarlijks even veel CO 2 uit als 5000 dieselauto's, namelijk zo'n 15.000 ton.

Van 50 Hz naar 60 Hz

Siemens is als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en inbedrijfstelling van de walstroomvoorziening. De bouw loopt van mei tot eind 2020. Speciale aandacht vraagt de conversie van 50 Hz van het elektriciteitsnet naar 60 Hz dat gevraagd wordt aan boord van de schepen. Op de Landtong Rozenburg bevindt zich ook een windpark van Eneco. In 2020 worden de huidige turbines vervangen door nieuwe exemplaren, waardoor er meer groene stroom opgewekt wordt. Het is de bedoeling dat later ook andere terminals in de haven stroom gaan afnemen vanuit de walstroominstallatie.



Joanne Meyboom-Fernhout, managing director Smart Infrastructure bij Siemens Nederland: "Walstroom is een enorme trend. Zo heeft de haven van Hamburg aangekondigd flink in walstroom te gaan investeren de komende jaren. Siemens heeft daar voor cruiseschepen al een aansluiting gerealiseerd. Ook zien we dat containerterminals zich steeds meer voorbereiden op walstroom, evenals rederijen die hun schepen aanpassen. De aansluiting in Rotterdam is in soort en omvang uniek."