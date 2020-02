Project Digitale Fabriek van de Toekomst van start

Op de Brainport Industries Campus in Eindhoven vond woensdag de kick-off plaats van het innovatieproject Digitale Fabriek van de Toekomst. Met dit project worden de randvoorwaarden voor de digitale fabriek van de toekomst gerealiseerd door het integreren van data-gedreven innovaties.

Doel van het project is een omgeving realiseren waar bedrijven kunnen zien hoe zo'n fabriek werkt en hoe dit in het eigen bedrijf/situatie te implementeren is. Het onderzoek resulteert in een blauwdruk van de digitale fabriek gevalideerd met diverse voor de industrie relevante use cases.

De concurrentiepositie van industriële bedrijven wordt in toenemende mate bepaald door de mate waarin zij weten samen te werken in een netwerk op het gebied van ontwerp, fabricage en onderhoud van producten. Hierin is digitalisering een kritische randvoorwaarde voor deze ontwikkelingen: bedrijven moeten in staat zijn om op een gecontroleerde manier gegevens te kunnen delen. Steeds vaker gaat het daarbij om gegevens die ‘door de fabrieksmuren heen' in de keten gedeeld moeten worden: bijvoorbeeld machine-, productie of procesgegevens.

Vanuit de samenwerking tussen de bedrijven in zo'n keten ontstaat de behoefte om deze data gecontroleerd te delen en op nieuwe manieren te verwerken. Bijvoorbeeld door de toepassing van kunstmatige intelligentie om deze data te analyseren en om te zetten tot nieuwe waardeproposities.

Wens industrie

Het project De Digitale Fabriek van de Toekomst werkt met ondernemers in de maakindustrie aan een omgeving waarin zij kunnen experimenteren met nieuwe technologie en het werken met digitale gegevens. Voor bewustwording van het belang van werken met data en voor de verspreiding en implementatie van kennis werkt de Digitale Fabriek van de Toekomst samen met het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI). Het DVC-SI kan de kennis en faciliteiten verder promoten en verspreiden. De initiatieven versterken elkaar.

"Dit project speelt in op deze behoefte vanuit de industrie en ambieert om de volgende stap te zetten. Om dit te kunnen doen gaan we bestaande data-gedreven Smart Industry innovaties onderzoeken, toepassen en combineren', aldus Michel Weeda, Programma Manager High Tech & Services, die vanuit de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) dit project heeft geïnitieerd in samenwerking met TNO en TU/e High Tech Systems Center, 'tevens wordt gewerkt aan standaardisatie van de benodigde infrastructuur voor het delen van data. Het project levert straks een open referentie-architectuur (blauwdruk) voor datadeling binnen en tussen bedrijven."

Project

Naast de genoemde initiators nemen aan dit innovatieproject deel: Brainport Industries, Fontys Hogescholen, KMWE, IJssel Technologie, Omron, Additive Industries, De Cromvoirtse, DMG Mori, Engie, Fujitsu Glovia, Itility, PDM Groep en Neways Electronics. Samen vertegenwoordigen deze partners de verschillende partijen uit de keten. Het project heeft een totaal budget 3,5 miljoen euro en een looptijd van drie jaar.

De Digitale Fabriek van de Toekomst is nauw verbonden met het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst, dat is opgesteld door en met 75 bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen en brancheverenigingen. De innovaties zijn gericht op de volgende Smart Industrie thema's: robottechnieken, digitale fabriek, multi-materiaal 3D-printen, industrieel metaalprinten, high tech software, future manufacturing skills en productie logistiek. Brainport Industries Campus is het thuishonk van het innovatieprogramma.