Gravitricity: een netwerkstabilisatiesysteem gebaseerd op zwaartekracht (video)

Gravitricity in Edinburgh (VK) heeft een 250kW, op zwaartekracht gebaseerde installatie ontwikkeld voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Het systeem hijst een zwaar gewicht en laat dit weer neer. Hierdoor wordt volgens het bedrijf wereldwijd concurrerende groene energieopslag en -afgifte mogelijk. Huisman Equipment gaat een prototype bouwen.

Gravitricity hangt gewichten van 500 tot 5000 ton in een diepe schacht, aan een aantal kabels, elk met zijn eigen lier. Elektrische stroom wordt vervolgens opgenomen of afgegeven door het gewicht op te hijsen of te laten dalen. Het gewicht worden geleid door een systeem van voorgespannen geleidedraden om te voorkomen dat het slingert en de schacht beschadigt. Het liersysteem kan nauwkeurig worden geregeld via elektrische aandrijvingen om het gewicht stabiel in de schacht te houden.



Het systeem wordt in Europa gebouwd en in het Verenigd Koninkrijk geïnstalleerd. Het is naar verwachting eind 2020 operationeel.



Hoewel dagelijks meer duurzame energie wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk neemt de instabiliteit van het net ook met de dag toe. Deze instabiliteit wordt gecompenseerd door het toepassingen van zogenoemde ‘frequency-responses'. Gravitricity heeft een concept ontwikkeld voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet door het hijsen en neerlaten van zware gewichten. Gravitricity heeft ervoor gekozen om bovengenoemd principe samen met Huisman verder te ontwikkelen tot een nieuwe innovatieve en opschaalbare oplossing.



Het 250 kW-systeem zal de principes van het energieopslagsysteem van Gravitricity demonstreren en dynamische gedragssimulaties valideren. Na succesvolle er 2022 een volledig op schaal gebouwde installatie geïnstalleerd worden in een mijnschacht.



Gravitricity en Huisman zijn daarna voornemens om verder op te schalen met de bouw van een commercieel schaalbaar systeem van 20 MW via een reeks van projecten in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Zuid-Afrika, Australië en Noorden Zuid-Amerika.