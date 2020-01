‘Technologie kan zorg ook juist betaalbaar houden’

De vier technische universiteiten (TU’s) willen een evenwichtige beschouwing op de kosten van medische technologie bevorderen. Daartoe hebben ze een position paper overhandigd aan Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie bij het ministerie van VWS. “Het beeld is ontstaan dat technologie synoniem is voor hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval.”

Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente: "Middels dit paper willen we benadrukken dat er veel technologieën zijn die kostenverlagend werken. En dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en efficiënte zorg in de toekomst. Er zijn veel nieuwe, medische technologieën die, bij betere of gelijkblijvende gezondheidsuitkomsten, zorgkosten kunnen verlagen."



Dat dit niet altijd duidelijk is, komt volgens 4TU doordat implementatietrajecten vaak een te beperkte focus hebben en evaluatiemomenten ontbreken. "Daardoor blijft kostenbesparing onbenut en wordt technologie vaak onterecht gezien als onderdeel van het probleem. Het is essentieel om, naast goed uitgewerkte en ondersteunde implementatieprocessen, al tijdens de ontwikkeling van technologie evaluatiemomenten in te bouwen en de optimale inzet van technologie te onderzoeken."

Miljoenenbesparing

In het position paper getiteld ‘Kosten van zorg: hoe medische technologie kan bijdragen aan betaalbare zorg', rekenen de universiteiten voor dat onderzoek vooraf en tijdens ontwikkeling en implementatie de potentie heeft om miljoenen tot tientallen miljoenen euro's per jaar te besparen. Een zogenaamde ‘Health Technology Assessment' (HTA) kan, in combinatie met implementatie onderzoek, helpen om vroegtijdig te bepalen in hoeverre een medische technologie kostenbesparend is en barrières voor succesvolle implementatie wegnemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hoge implementatiekosten, suboptimaal gebruik en beperkte adoptie van nieuwe technologie, en beperkte vervanging van oude technologie. Deze verschillende barrières hebben betrekking op verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg en vereisen een multidisciplinaire aanpak.



De 4TU partners roepen op tot samenwerking binnen onderwijs en onderzoek om meer focus aan te brengen in de toekomstige eisen aan de ontwikkeling en het gebruik van technologie in de Nederlandse gezondheidszorg.