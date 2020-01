AWTI: regering moet krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën

Om mee te kunnen blijven doen op het wereldwijde hightechtoneel, moet de regering meer richting geven aan investeringen in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Daarvoor is een integrale aanpak nodig die de krachten bundelt en economische kansen, maatschappelijke uitdagingen en publieke waarden met elkaar verbindt. Dit adviseert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het advies ‘Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën’.

‘Sleuteltechnologieën helpen ons met baanbrekende innovaties op alle fronten vooruit. Ze hebben een grote, niet weg te denken impact op wetenschap, samenleving en economie. De ontwikkeling ervan roept ook vragen en zorgen op, bijvoorbeeld over veiligheid en privacy. Het zijn vragen die niet binnen de landsgrenzen zijn op te lossen omdat de ontwikkeling van sleuteltechnologieën mondiaal en razendsnel gaan. Hoewel onze positie in sleuteltechnologieën goed is, investeren andere landen er al langer, meer en gerichter in. Ons land heeft pas sinds kort sleuteltechnologieën opgenomen in het innovatiebeleid; de publieke middelen ervoor zijn beperkt. Als we niet in de voorhoede mee blijven doen en de ontwikkeling en toepassing van deze technologieën overlaten aan andere landen, dan worden we afhankelijk van elders gemaakte keuzes die grote impact hebben op onze economie en samenleving', aldus de AWTI.



De organisatie adviseert de regering te zorgen voor een integrale aanpak met weloverwogen keuzes en meer middelen. Daarmee worden keuzes voor investeringen in sleuteltechnologieën beter doordacht en minder afhankelijk van gepolder, gevestigde belangen en sterke lobbyisten.