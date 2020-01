Wandelend plastic repareert chipmachine (video)

Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben de eerste door licht gestuurde ‘pakketbezorgrobot’ ontwikkeld. De plastic minirobot van 2 centimeter groot kan onder invloed van blauw licht ‘lopen’ en pakketjes ophalen en afleveren. In de toekomst moet het mogelijk zijn hiermee medicijnen te bezorgen in het menselijk lichaam, of om simpele reparaties uit te voeren in bijvoorbeeld chipmachines.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten in het vakblad Advanced Science.



Er zijn geen batterijen, computerchips of bekabeling nodig: de robot beweegt door aansturing van licht. De robot pikt zijn pakketjes op die hangen aan het plafond, draagt ze op zijn rug, en bezorgt ze netjes op de juiste plaats.



De robot bestaat uit lichtgevoelige polymeren die in 2017 werden ontwikkeld binnen de faculteit Scheikundige Technologie. Toen kon het alleen recht vooruit kronkelen, maar nu is het materiaal doorontwikkeld door Marina Pilz da Cunha en Bas Ambergen.



Het materiaal dankt zijn beweeglijkheid aan het feit dat, onder invloed van licht, de ene kant ervan krimpt en de andere kant uitzet. Pilz da Cunha: "De benen van de robot strekken als er licht op schijnt, en buigen juist als het licht uit gaat. Zo zet het stappen."



Afhankelijk van de richting waaruit het licht schijnt, bepalen de onderzoekers de looprichting van de minirobot. "Zo laten we hem bochten maken", aldus Pilz da Cunha. Bovendien kunnen de armen en benen onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd, omdat ze verschillend van kleur zijn. Hierdoor reageren ze op verschillende golflengtes van het licht.

Manoeuvreren door een chipmachine

Hoewel de weg van lab naar praktijk nog lang is, zien de onderzoekers veel potentie voor de minirobot. Onderzoeksleider Jaap den Toonder: "In de toekomst kan deze toepassing bijvoorbeeld worden ingezet in het menselijk lichaam, om daar medicijnen af te leveren in de darmen of in de bloedbaan. Of denk bijvoorbeeld aan chipmachines, waar dit robotje doorheen kan manoeuvreren om reparaties uit te voeren."



De onderzoekers willen de robot voor die toepassingen gaan verkleinen tot minder dan een millimeter groot. Verder gaan ze de aansturing perfectioneren. In een technisch systeem kan de robot bijvoorbeeld een spoor van lampjes volgen, maar in het menselijk lichaam is dat al lastiger. "Wellicht kunnen we dan met warmte gaan werken", oppert Pilz da Cunha.