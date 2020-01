Supersnelle camera maakt biljoen afbeeldingen per seconde

Een nieuwe supersnelle camera is in staat per seconde meer dan een biljoen foto's te maken van transparante objecten en fenomenen zoals schokgolven. De camera is snel genoeg om zelfs licht in slow motion vast te leggen.

De camera is ontwikkeld door Lihong Wang, een hoogleraar medische techniek en elektrotechniek bij het Amerikaanse California Institute of Technology (Caltech). Hij ontwikkelde ruim een jaar geleden al een camera die in staat was 10 biljoen afbeeldingen per seconde te maken. Wat de nieuwe camera die Wang nu heeft ontwikkeld bijzonder maakt is het vermogen met een zeer hoge snelheid objecten en fenomenen vast te leggen die de mens met het blote oog niet kan zien.





Phase-sensitive compressed ultrafast photography (pCUP)

De cameratechnologie heet 'phase-sensitive compressed ultrafast photography (pCUP)'. Het camerasysteem combineert de zeer snelle camera die hij eerder ontwikkelde met een oude technologie genaamd fasecontrastmicroscopie. Deze technologie is ontwikkeld om betere beelden te creëren van objecten die grotendeels transparant zijn, zoals cellen.





Fasecontrastmicroscopie is ruim honderd jaar geleden ontwikkeld door de Nederlandse natuurkundige Frits Zernike. De technologie maakt gebruik van de wijze waarop licht vertraagd en versneld indien het door een nieuwe materiaal reist. Indien een lichtbundel bijvoorbeeld door een stuk glas reist, neemt de snelheid af zodra het licht het glas betreedt en vervolgens weer toe zodra het licht het glas verlaat.





Transparantie objecten zichtbaar maken

Deze snelheidsveranderingen beïnvloeden het moment waarop lichtgolven gedetecteerd worden. Met behulp van optische trucjes is het mogelijk licht dat door glas is gereisd te onderscheiden van licht dat dat niet heeft gedaan. Dit maakt glas ondanks zijn transparantie zichtbaar.