Camerasysteem MICADO voor Extremely Large Telescope bereikt mijlpaal

MICADO, het eerste speciaal voor ESO's Extremely Large Telescope (ELT) ontwikkelde camerasysteem, is formeel geslaagd voor zijn voorbereidende ontwerpevaluatie. Hiermee is een gedetailleerdere ontwerpfase die moet leiden tot de uiteindelijke ontwerpevaluatie en de bouw van componenten van het instrument in gang gezet.

De ETL is een zeer grote telescoop die is ontworpen door de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. De hoofdspiegel heeft een diameter van 39 m en een effectief oppervlak van 1116 m2. De telescoop wordt gebouwd in Cerro Armazones in Chili.





MICADO

MICADO is een speciaal voor ETL ontwikkeld camerasysteem. MICADO is bedoeld voor het maken van opnamen in met name het nabij-infrarood en voor nauwkeurige en gevoelige spectroscopie. Het gebruik van twee verschillende adaptieve optische systemen helpt het vertroebelende effect van de aardatmosfeer te compenseren. Een vervormbare M4-spiegel maakt het mogelijk scherpe opnamen met een klein beeldveld te maken. Voor opnamen met een groter beeldveld zet de camera de volledige capaciteiten van de MAORY-adaptieve optische modules in.





Het camerasysteem biedt de flexibiliteit om diverse objecten aan de hemel waar te nemen. Naar verwachting kan dit de kennis over de samenstelling van deze objecten aanzienlijk vergroten. Onderzoekers verwachten hiermee antwoorden te kunnen vinden op vragen zoals hoe exoplaneten ontstaan, welke invloed de zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels hebben op hun moederstelsels en hoe het heelal in het verleden is geëvolueerd.





'Zeer belangrijke mijlpaal'

Prof.dr. Eline Tolstoy, de Nederlandse co-PI van MICADO, spreekt van een zeer belangrijke mijlpaal. “Ik ben heel trots op het hele Nederlandse MICADO-team. Zij hebben zich enorm ingezet om deze eerste belangrijke stap mogelijk te maken. De dag dat MICADO met de ELT de scherpste beelden van het heelal ooit mogelijk zal maken is nu echt een stap dichterbij gekomen. Dit is spannend voor ons allemaal.”