Nieuw beton repareert zichzelf (video)

Een nieuw soort beton is in staat zichzelf te herstellen. Het Self-healing concrete van de spin-off van de TU Delft Green-Basilisk en Corbion helpt hiermee de kosten en hinden van betonschade terug te dringen.

Het beton is ontwikkeld aan de TU-Delft en naar de markt gebracht door Basilisk en Corbion. Het is gebaseerd op een autonoom reparatiesysteem dat mogelijk wordt gemaakt door kalksteen producerende micro-organismen (bacteriën). Wanneer die bacteriën in contact komen met zuurstof en vocht zijn ze instaat om bepaalde voedingsstoffen om te zetten naar calciumcarbonaat (kalksteen).





Bacteriën activeren

Wanneer er scheuren ontstaan in het beton zal er door aanwezigheid van speciaal geselecteerde bacteriën en voedsel een autonoom reparatie systeem optreden. Het moment en de methode van aanbrengen van de bacteriën is afhankelijk van het gekozen product. De bacteriën worden geactiveerd wanneer ze in contact komen met water en zuurstof welke aanwezig zijn door de scheurvorming. De bacteriën hebben een bepaalde alkaliteit nodig die ofwel door het beton zelf of door het toegepaste product wordt verkregen.





Bij aanwezigheid van water, zuurstof en de juiste voeding zullen de bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. Dit zorgt ervoor dat de bacteriën in een groot aantal en goed verdeeld aanwezig zullen zijn in de scheur. De bacteriën zullen de aanwezige voeding omzetten in calciumcarbonaat (kalksteen), welke de scheur langzaam dicht zal zetten.





Door de kalksteenvorming ontstaat er een autonome reparatie van de scheur, wat de duurzaamheid van de beton constructie sterk zal verbeteren.





Microbioloog en uitvinder Henk Jonkers van de TU Delft: ‘Het mooie aan deze kalksteen-producerende bacteriën is dat ze ruim 200 jaar in beton kunnen overleven en dat ze zelf in actie komen als er schade optreedt. Als er bijvoorbeeld barsten ontstaan door druk op het beton, worden deze vanzelf gedicht.'





Technische uitdagingen

De TU Delft ondervond tijdens het gebruiken van het zelfhelende beton in de praktijk enkele technische uitdagingen, hiervoor werd Corbion ingeschakeld. Hun co-polymeren waren de ontbrekende schakel die de TU Delft in staat stelde om het zelfhelende beton te maken. Green-Basilisk werd als spin-off van de TU Delft opgericht om het product te commercialiseren. 'Samen met Corbion zijn we nu in staat om de markt te voorzien van een innovatief alternatief voor gewoon beton', zegt Bart van der Woerd, managing director van Green-Basilisk. 'Zelfherstellend beton is duurzamer en heeft daarom een grote toekomst in de bouw.'





Jonkers van de TU Delft aan het woord over het zelfhelende beton: