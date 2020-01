Volkswagen neemt belang van 20% in Chinese accufabrikant

Volkswagen neemt een minderheidsbelang van twintig procent in Guoxuan High-tech Co Ltd., een Chinese fabrikant van accu's. De aankoop moet Volkswagen helpen haar doel om tegen het jaar 2025 op jaarbasis 1,5 miljoen elektrische voertuigen per jaar te verkopen in China, inclusief hybride plug-ins.

Dat meldt Reuters op basis van anonieme bronnen. Het aandeel van twintig procent is zo'n 504 miljoen euro (560 miljoen dollar) waard. Volkswagen werkt al samen met meerdere Chinese bedrijven, maar dit is voor het eerst dat het bedrijf mede-eigenaar wordt van een accuproducent. De Chinese toezichthouders moeten nog akkoord gaan, maar naar verwachting kan de aankoop van de aandelen in de komende weken worden afgerond.





Door het gedeeltelijke eigenaarschap hoopt Volkswagen meer invloed uit te kunnen oefenen op de bevoorrading en distributie van Guoxuan. Om de doelstelling van 1,5 miljoen elektrische voertuigen in China te bereiken, heeft Volkswagen een nieuwe fabriek ter waarde van 2,5 miljard dollar gebouwd samen met SAIC Motor, deze zal jaarlijkse zo'n 300.000 auto's produceren. Ook zijn de productiefaciliteiten in Foshan, in het zuidoosten van China, vernieuwt om elektrische auto's samen met partner FAW Groep te bouwen.