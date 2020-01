Steef Blok van TU/e Innovation Lab wint High Tech Piek van 2020

Steef Blok, directeur van het TU/e Innovation Lab, wint de High Tech Piek van 2020. Blok krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan de high-tech en start-up scene in de Brainport regio.

Blok is directeur bij Innovation Lab, een dienst van de TU/e gericht op valorisatie. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de TU/e en het bedrijfsleven. De prijs is overhandigd door Stijn Steenbakkers, wethouder van de gemeente Eindhoven en juryvoorzitter. “Hier in de regio zit samenwerken in ons DNA. De afgelopen jaren heeft Steef Blok laten zien dat hij tot in de kleinste vezels bezig is met de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven", aldus Steenbakkers.





'Bloed, zweet en tranen'

"We hebben afgelopen jaren hard gewerkt met z’n allen. Nu zie je bijvoorbeeld het succes van Ioniqa, alleen er zijn ook momenten geweest dat het heel moeilijk was. Maar altijd staan er mensen van TU/e Innovation Lab of van Brainport klaar om te helpen – dat geldt voor alle bedrijven die aan de universiteit verbonden zijn. Het is bloed, zweet en tranen en een risico om bedrijven uit de modder te trekken. Deze prijs zal ik koesteren met het team van Innovation Lab maar ook met het team van Brainport", zegt Blok in een reactie.





De winnaars van de High Tech Piek Sterren zijn eveneens bekend gemaakt. De winnaars zijn Alexis Baron (Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport), Angelique Staal (programmamanager Regiodeal), Aswin Linden (Heliox) en Hans Helsloot (Octrooi centrum Nederland). Zij werden in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan het start-up ecosysteem van de Brainport regio in 2019.





Knallers

Ook aanstormend talent is in de spotlight gezet. Nina Hoff (Byflow), Kees Slingerland (Automotive Center of Expertise), Michel Ziekman (Rabobank) en Rik en Luuk Visser (Microlab) zijn benoemd tot knallers voor het jaar 2020.