Oostende krijgt fabriek voor onderwaterdrones NL en BE Marines

ECA Group, specialist op het gebied van robotica, geautomatiseerde systemen, simulatie en industriële processen, gaat de onbemande systemen leveren voor 12 mijnenjagers voor de Nederlandse en Belgische Marines. Het bedrijf bouwt daartoe een speciale fabriek in Oostende.

In 2019 besloten de Nederlandse en Belgische marines om de levering van twaalf mijnenvegers (6 per land) en de onbemande systemen voor het opruimen van mijnen op zee toe te kennen aan het consortium Belgium Naval & Robotics, opgericht door Naval Group en ECA Group. Veel Belgische bedrijven zijn als partner en leverancier betrokken bij het contract dat bijna 2 miljard euro waard is. De twee bedrijven hebben in België dochterondernemingen opgericht om deze opdracht eenvoudiger uit te voeren.

Autonoom mijnen opruimen

ECA Robotics Belgium zal de nieuwe generatie ‘maritieme drones' produceren, bestemd voor de bovengenoemde opdracht, maar ook voor de toekomstige exportverkoop. Het gaat om innovatieve technologieën die de kern vormen van het ‘stand-off' mijnenbestrijdingsconcept dat Belgium Naval & Robotics realiseert voor de Belgische en Nederlandse marines. De onbemande systemen ruimen de mijnen autonoom op en worden bestuurd vanaf het moederschip. Het betreft de onderwaterdrone (AUV) A 18-M, de voortgetrokken sonar T-18M, de oppervlaktedrone (USV) Inspector 125, de inspectie- en mijnneutralisatiedrones (ROV MIOS) Seascan en KSter en het lancerings- en recuperingssysteem drone-naar-drone, evenals varend materieel.

De fabriek

Haven Oostende heeft ECA Group een concessie verleend om op het voormalige terrein van Beliard te bouwen. De fabriek met een oppervlakte van 5000 m2 zal in de loop van 2022 operationeel zijn. De investering voor de bouw van de fabriek en de opstart van de productie bedraagt ongeveer 10 miljoen euro.

Mensen nodig

"Naast de bouw van onze fabriek is ECA Group op zoek naar verschillende profielen (waaronder ingenieurs) voor de twee Belgische vestigingen van haar dochteronderneming ECA Robotics Belgium: Henegouwen in Wallonië waar het ontwerpbureau en het hoofdkantoor zullen worden geïmplementeerd en Oostende in Vlaanderen voor de ondersteuning van de fabrieksactiviteiten. Voor Oostende werven we voornamelijk technisch personeel en arbeiders. Over 2-3 jaar zal de fabriek naar verwachting meer dan 70 werknemers in dienst hebben", vertelt Steven Luys, CEO van ECA Robotics Belgium.