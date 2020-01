SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

De nieuwste lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd. Er is bijna niets veranderd ten opzichte van de vorige lijst (juli 2018), behalve een naamswijziging met betrekking tot dichloorethaan.

Wettelijke verplichtingen

Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker.Het aantal gevallen waarin werk gerelateerde situaties bijdragen aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt per jaar neer op enkele duizenden gevallen waarbij uitoefening van het beroep mogelijk een rol speelt.In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten.Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst in de Staatscourant. Het betreft een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.Bekijk de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen ( Staatscourant 2019, nr. 38 ). Het teken '•' geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de vorige publicatie van de SZW lijst (in juli 2018, Staatscourant 2018, nr. 35478).