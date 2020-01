‘Luchtfilterbedrijf beschermde medewerkers niet tegen kankerverwekkende stof’

Een luchtfilterbedrijf in Emmen stelde werknemers jarenlang onbeschermd bloot aan de gevaarlijke stof formaldehyde, ondanks waarschuwingen van de interne arbodienst. Dat blijkt uit de onderzoeksrapporten van de eigen arbodienst, waar Dagblad van het Noorden de hand op heeft weten te leggen.

Uit de rapporten blijkt dat het bedrijf in 1999, 2008 en 2010 op forse overschrijdingen van de grenswaarden van formaldehyde is gewezen. In 2008 krijgt het te horen dat het absoluut noodzakelijk is om verbeteringen door te voeren. Metingen in 2010 wijzen op een concentratie formaldehyde die 22 keer boven de wettelijke grenswaarde ligt.In 2017 trok een medewerkster van het bedrijf bij de Inspectie SZW aan de bel, omdat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Uit de inspectie die volgde, kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek tevens dat de gemeten waarden boven de vastgestelde wettelijke grenswaarden waren.Lees verder op: werk en veiligheid