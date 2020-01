‘Eenvoudig aanpassen aandrijfsystemen leidt tot 30% - 60% energiebesparing’

Door eenvoudige aanpassingen aan elektrisch aangedreven machines kunnen deze 30% tot 60% efficiënter worden. Bedrijven besparen zo al tussen de 3% en 10% op hun elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit een pilot van Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA). Er kunnen zich nog tien bedrijven aanmelden voor de pilot.

De pilot Auditprogramma efficiënte elektrische aandrijfsystemen loopt sinds het voorjaar van 2019 bij 20 grote bedrijven in de chemie, staal, bouwmaterialen en voedingsmiddelen, allemaal grootverbruikers van energie, vanwege het gebruik van grote ventilatie- en pompsystemen en elektromotor gedreven machines.

Op Event Efficiënt Aandrijven presenteerde Maarten van Werkhoven van het KEEA al de eerste resultaten. Bijna een kwart van het totale energieverbruik van bedrijven bestaat uit verbruik door elektrische systemen. En tweederde daarvan gaat naar elektrische aandrijfsystemen. Van Werkhoven: "We praten bij de pilot over een forse besparing. Prettig voor een bedrijf en een goede bijdrage aan het terugdringen van de CO 2 uitstoot.''

Analyse staat van onderhoud

Bij de pilot worden alle elektrische aangedreven systemen in het bedrijf bekeken. "We maken een selectie op basis van criteria als staat van onderhoud, betrouwbaarheid, gebruik en kosten. Dan volgt een analyse hoe elektriciteit te besparen is', zegt Van Werkhoven. Die besparing is vaak verassend eenvoudig: "Een pomp hoeft bijvoorbeeld niet altijd op volle toeren te draaien. Regelen en inregelen is hier de sleutel. Soms hebben we ook een nieuwere pomp geïnstalleerd of de pomp en aandrijving aangepast."

30% tot 60% energie besparen

Uit de eerste resultaten bij vijf bedrijven blijkt dat de maatregelen zorgen voor een besparing van 30% tot 60% aan energie per systeem. Van de vijftien andere bedrijven zijn nog geen resultaten bekend, maar Van Werkhoven verwacht dat de besparing daar even hoog uitvalt.

Aanmelden pilot

Er kunnen nog tien bedrijven deelnemen aan de pilot. Ze krijgen een analyse en advies over hoe ze energie kunnen besparen in hun elektrische aandrijfsystemen. Wie interesse heeft in deelname, kan zich melden bij KEEA. Op het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen (30 januari in Barneveld) wordt ook een deelsessie aan de pilot gewijd.