Bi-copter Falcon ‘Best of CES’ (video)

‘De nieuwe drone van Zero Zero Robotics lijkt niet op de rest. De verfrissende bi-copter vorm van de V-Coptr Falcon ziet er niet alleen cool uit, maar helpt hem ook om een goede 50 minuten in de lucht te blijven - ongeveer 20 minuten langer dan de rest. Hij gebruikt twee camera's aan de voorzijde om obstakels te vermijden en er is een 12-megapixel hoofdcamera op een drie-assige gimbal voor stabiele 4K-opnames. Er zijn ook functies voor automatisch volgen en programmeerbare vliegroutes voor filmopnamen. Je kunt de controller zelfs volledig handmatig bedienen over een zendbereik van zeven kilometer. Eindelijk een drone die breekt van de quadcopter-norm.’

Zo omschrijft de redactie van de Amerikaanse tech- en gadgetsite Engadget hun favoriet in de categorie ‘Beste Robot of Drone'. Net als zijn voorgangers profiteert de Falcon van de visuele tracking-algoritmen van het bedrijf voor automatische volgfuncties, wat verder wordt gestimuleerd door softwareverbeteringen op dezelfde Qualcomm Snapdragon-processor als de Hover 2. Je kunt voorgeprogrammeerde vliegroutes kiezen in de app voor automatische filmopnamen (met een handvol sjablonen om achteraf te bewerken), of je kunt hem volledig handmatig besturen met de controller, die een batterijduur biedt van 2,5 uur. De drone kost 1000 dollar.