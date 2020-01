Nederlandse primeur in Dakar Rally: Riwald rijdt hybride

Het Nederlandse Riwald Recycling is dit jaar als eerste deelnemer in de geschiedenis van de Dakar Rally van start gegaan met een hybride truck. Het Riwald Dakar Team heeft samen met de Tsjechische partner MKR Technology maandenlang hard gewerkt aan de lichtgewicht hybride off-road truck die inclusief de 700 kilo wegende hybride techniek het ideale gewicht van 8,5 ton heeft.

De truck wordt bestuurd door Gert Huzink die de Renault Trucks C460 Hybrid Edition ook voor de rally uitgebreid heeft getest. Het hybride aandrijfsysteem, voorzien van Eurol Specialty smeermiddelen, werd toen al aan extreme omstandigheden blootgesteld. Echter, niets is zo zwaar als de echte Dakar, die dit jaar door Saoedie-Arabië raast en onderweg naast veel mul zand ook heel veel scherpe stenen tegenkomt. De deelnemers verslijten ongelofelijk veel banden, niet zelden vier per dag.



Voor Huzink zijn team werd de eerste dag van de rally een rampzalige. De linkerachteras begaf het waardoor de lager vastliep. „We moesten met z'n allen sleutelen en onderdelen bij elkaar zoeken van de assistentie, zodat we uiteindelijk weer verder konden. Maar dat heeft uren geduurd", aldus Huzink. Toen was het euvel bovendien nog niet geheel verholpen, zodat de rest van de etappe rustig moest worden gereden. Pas 's nachts kon de truck weer helemaal worden opgelapt. Inmiddels is de verloren tijd ingelopen: Huzink eindigde gisteren in de top tien.

Over drie jaar in de top 3

Het Riwald Dakar Team en MKR zijn een driejarige samenwerking aangegaan met als doel om binnen die periode een top drie notering in de rallywereld te realiseren. Het is de overtuiging van het Riwald Dakar Team en haar partners dat de elektrische techniek in de truck hiermee een transitie kan bewerkstelligen. Het project wordt ondersteund door de partners - ZF Friedrichshafen - Renault Trucks - Hendrickson - AxleTech - Eurol.