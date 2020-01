‘2020 wordt moeilijk voor elektrotechniek, machinebouw en metaalbewerking’

Onder invloed van de wereldwijde handelsspanningen en de kwakkelende Duitse auto-industrie was 2019 een enigszins teleurstellend jaar voor de Nederlandse industrie, met een krimp van de industriële productie met 1%. Niet alleen de wereldwijde productiedaling eist nog steeds zijn tol, ook het negatieve sentiment onder ondernemers zal volgens ABN AMRO in 2020 effect blijven hebben op de Nederlandse industrie: de bank verwacht dat de industrie in het komende jaar met 1,5% zal krimpen.

Sector Econoom Industrie Albert Jan Swart: "Zo is duidelijk sprake van minder bedrijvigheid en neemt tegelijkertijd het aantal exportorders af. In 2020 zal vooral de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China doorslaggevend zijn voor een mogelijk herstel van de productie. ABN AMRO verwacht dat de handelsspanningen dit jaar afnemen, waarna de Nederlandse industriële productie licht kan aantrekken."

Metaal, machinebouw en elektrotechniek

Niet alleen de afvlakkende groei van de economie, maar ook de stikstof- en PFAS-problematiek heeft een negatieve impact op de industriële sector. Zo staat de metaalbewerking volgens ABN AMRO een moeilijk jaar te wachten. De stikstof- en PFAS-problematiek is nadelig voor bouwprojecten en dat resulteert in 2020 in een daling van 2% van de vraag naar metaalproducten. Ook heeft de transportmiddelenindustrie - die veel metaalproducten afneemt - het moeilijk. Deze industrie krijgt vooral veel last van concurrentie uit China en de VS, zeker als het gaat om de transitie naar elektrisch aangedreven vervoermiddelen. De stikstof- en PFAS-problematiek zorgt tevens voor een dalende vraag naar bouwmachines en bouwmaterieel, zoals hijs- en hefwerktuigen. Deze daalt in het komende jaar ook met 2%. De elektrotechniek, waarvan de bouw een belangrijke eindmarkt is, wordt eveneens getroffen door de ontwikkelingen. In 2020 bevindt dit segment zich nog steeds in moeilijk vaarwater en krimpt naar verwachting ook met 2%.

Herstel industriële productie vóór 2021 niet in zicht

Volgens ABN AMRO ligt een krachtig herstel van de Nederlandse industrie vóór 2021 niet voor de hand. "Waarschijnlijk zal de productie in het eerste en het tweede kwartaal van 2020 verslechteren, waarna een geleidelijk herstel kan optreden. Behalve de handelsoorlog tussen de VS en China heeft monetair beleid een belangrijke invloed op de industriële sector. Zo kan een combinatie van afnemende handelsspanningen en een ruimer monetair beleid een gunstig effect hebben op de investeringen, waarvan de industrie kan profiteren. Het grootste risico is een nieuwe escalatie van de handelsoorlog. Hoewel we geen harde Brexit meer verwachten, kan ook een zachte Brexit in de komende jaren een drukkend effect hebben op investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Hier kan de Nederlandse industrie ook last van krijgen. Gelukkig hebben de meeste industriële bedrijven voor 2019 enkele zeer goede jaren beleefd, waardoor zij veel vet op de botten hebben."