Hyperloop Center komt in Groningen

Het Europese Hyperloop Center (EHC) zal worden gebouwd in de provincie Groningen. De keuze is gemaakt op basis van planologische en bouwtechnische criteria, het regionale ecosysteem van partnerships en een financieringspakket. Uiteindelijk is Groningen als winnaar uit de bus gekomen.

"We zijn blij en trots dat het EHC naar Groningen komt", aldus Mirjan Wulfse, gedeputeerde voor de provincie Groningen. "De komst van het EHC sluit naadloos aan bij onze ambities in innovatie en duurzaamheid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in Groningen nauw samen aan de ontwikkeling van slimme en groene mobiliteit. De hyperloop testbaan is daar een prachtige aanvulling op. Het EHC zal Groningen internationaal op de kaart zetten als proeftuin voor slim en groen vervoer. Daarbij zorgt het ook voor meer werkgelegenheid in onze regio."



De bouw van het EHC start in 2020 en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn. Tests uitgevoerd in het EHC zullen uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten.

Belangrijk onderdeel van dit hyperloop centrum is de high-speed testbaan van 3 kilometer. Daarmee wordt het centrum de eerste faciliteit in Europa waar het hyperloop transportsysteem op hoge snelheid getest kan worden. Het EHC beschikt ook over een Learning Center waarin gewerkt zal worden aan Europese standaardisatie, veiligheidsnormen en de reisbeleving van passagiers.

Testfaciliteit voor alle hyperloop ontwikkelaars

Het EHC wordt opengesteld voor alle hyperloop organisaties ter wereld. Dat zijn er al tientallen. Tim Houter, CEO van initiatiefnemend Hardt Hyperloop: "Het open ecosysteem van kennisdeling met meerdere private en publieke partijen is voor ons van groot belang. Het implementeren van een dermate groot project doe je niet alleen. Er is binnen Europa enorm veel kennis en gedrevenheid. Die brengen we met het EHC bij elkaar om één Europees systeem te ontwikkelen."