Mercedes met bionische kleppen steelt de CES (video)

Las Vegas is wel wat extravagantie gewend, maar een Mercedes-Benz concept car uitgerust met allerlei bewegende carrosseriedelen slaagt er op de CES toch in om heel wat aandacht te trekken. De Vision AVTR, geïnspireerd op de film Avatar, beschikt over 33 door minirobots aangedreven bionische kleppen die bewegen als de bestuurder signalen geeft, versnelt, remt en andere bewerkingen uitvoert.

De op origami geïnspireerde robot, die in een oogwenk in- en uitklapt, kan in een mum van tijd meerdere bewegingen uitvoeren. Ontwerpers bij Mercedes-Benz waren onder de indruk van zijn wendbaarheid en installatiegemak. Het ultralichte apparaat gaat van plat - minder dan twee millimeter dik - naar een driedimensionale bewegende plaat in een fractie van een seconde. Het opvallende ontwerp draagt bij aan het effect.

Maar het belangrijkste kenmerk van de kleine robot, die is ontwikkeld door EPFL spin-off Foldaway Haptics, is de manier waarop hij is vervaardigd, door een combinatie van dunne lagen composietmaterialen, elk op precies de juiste maat gesneden, waardoor hij bijzonder stabiel en solide is. Dit laagsgewijze proces betekent dat het systeem op verschillende groottes kan worden geconfigureerd. Bovendien zijn er geen beperkingen aan de vorm of het ontwerp van de bovenste, zichtbare laag, voor grenzeloze creativiteit.