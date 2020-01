Hyundai kruist auto met helikopter en introduceert rijdend ziekenhuis (video)

Hyundai grijpt de Consumer Electronics Show (CES) aan om zijn toekomstvisie op stedelijke mobiliteit te tonen. Het bedrijf demonstreert zijn concept voor personenvervoer door de lucht met het Personal Air Vehicle (PAV), zijn Purpose Built Vehicle (PBV) en de bijbehorende Hub. De laatste is een plaats waar reizigers kunnen overstappen en waar allerlei activiteiten kunnen worden samengebracht.

Hyundai wil mensen en steden bevrijden van de belemmeringen van reistijd, drukte en ruimte. Personenvervoer met de vliegende auto moet ervoor zorgen dat de steden van de toekomst filevrij zijn en dat vliegen voor veel meer mensen bereikbaar is.

Uber Air Taxi

De volledig elektrische PAV is een kruising tussen een helikopter en een auto die geen start- en landingsbanen nodig hebt. Uber Elevate heeft al aangegeven dat het de PAV op grote schaal wil inzetten als Uber Air Taxi. "Wij zijn de eerste partner van Uber Elevate die in staat is de PAV in grote aantallen te produceren. Daarom zorgen wij voor de productie en het beheer van de PAV's; Uber zorgt voor de ondersteuning in de lucht en de verbindingen met de mobiliteit op de grond en met de passagiers door middel van een zogenoemd luchtreisdeelnetwerk." De bedrijven werken ook al aan een infrastructuur waarin de PAV's kunnen opstijgen en landen.



De PAV die Hyundai in samenwerking met Uber heeft ontwikkeld, de S-A1, is een nieuwe interpretatie van eerdere concepten van Uber Elevate voor voertuigen die elektrisch kunnen opstijgen en landen:

De S-A1 is ontwikkeld voor kruissnelheden tot 290 km/u, op een hoogte van 300 tot 600 meter en voor vluchten tot 100 kilometer.



De S-A1 is volledig elektrisch; de batterijen zijn in vijf tot zeven minuten op te laden.



De diverse rotors en propellers rondom de S-A1 worden elektrisch aangedreven. Als een rotor uitvalt, blijft de PAV volgens Hyundai vliegen. De kleinere rotors zorgen dat de S-A1 veel minder geluid produceert dan een helikopter met een grote rotor en een verbrandingsmotor.

De S-A1 is ontwikkeld voor verticaal opstijgen en landen. Tijdens de vlucht werkt de S-A1 als een vliegtuig met vleugels.



De S-A1 wordt in eerste instantie gevlogen door piloten. Na verloop van tijd, wanneer de benodigde technologie volledig is uitontwikkeld, worden de PAV's autonoom.



Het interieur van de S-A1 biedt plaats aan vier passagiers (exclusief piloot). De impopulaire middelste zitplaats is vervallen en biedt plaats aan bagage.

PBV: een rijdende apotheek?

Het Purpose Built Vehicle (PBV) zorgt voor de stedelijke mobiliteit op de grond. Dit voertuig kan worden aangepast aan de levensstijl van de eigenaar of de functies van professionele gebruikers. De PBV is niet alleen een vorm van stedelijk openbaar vervoer, maar kan bijvoorbeeld ook worden ingericht als mobiel restaurant, mobiele kliniek of apotheek en zelfs als mobiel hotel.



Zowel het onderste als het bovenste deel van de carrosserie is demontabel en de lengte is variabel van vier tot zes meter. Het interieur is naar behoefte op te bouwen met modulaire componenten - van bestelauto tot leefruimte. De PBV wordt elektrisch aangedreven en AI zorgt voor de navigatie. PBV's kunnen in formatie en volledig autonoom rijden en kunnen tijdens de rit worden opgeladen door oplaad-PBV's.

Overstappen en samenvoegen

De Hub verbindt de PAV met de PBV. Op het dak van de Hub kunnen PAV's opstijgen en landen. Rondom de Hub zijn stations ingericht voor de PBV's, die daar goederen kunnen inladen, reizigers kunnen oppikken en de accu's kunnen opladen. De Hub is zo groot te maken als nodig voor het aantal PBV's dat ervan gebruikmaakt. Zo is de Hub ook uit te bouwen tot een multifunctioneel cultureel centrum, waar diverse PBV's kunnen fungeren als concertzaal, bioscoop en museum. Of als medisch centrum waar daarvoor ingerichte PBV's samenkomen en fungeren als kliniek, dokterspraktijk en apotheek.