Snel Lidar-alternatief moet 1,35 miljoen verkeersongevallen per jaar voorkomen (video)

Terranet gebruikt CES 2020 om de VoxelFlow te demonstreren, een 3D-technologie voor bewegingsperceptie die objecten “veel nauwkeuriger en exponentieel sneller kan detecteren en classificeren dan Lidar”.

Volgens het Zweedse bedrijf is Lidar te langzaam om mede-weggebruikers op tijd in beeld te krijgen. "De is resolutie beperkt en de scansnelheden laag, waardoor het bijna onmogelijk is om onderscheid te maken tussen, bijvoorbeeld, een lantaarnpaal en een lopend kind.



Terranet CEO, Pär-Olof Johannesson: "VoxelFlow is gebouwd omdat hedendaagse camera-gebaseerde computer vision en AI navigatiesystemen kwetsbare, langzame weggebruikers eenvoudigweg niet kan detecteren. VoxelFlow daarentegen classificeert dynamisch bewegende objecten met een extreem lage latentie met een zeer laag rekenvermogen dat 10 miljoen 3D-punten per seconde produceert. Dat resulteert in snelle randdetectie zonder bewegingsonscherpte. Ter vergelijking: de ‘selfie' -camera van de iPhone werkt met 33.000 lichtpunten per frame. Standaardvoertuigen van vandaag, ook die met autonome rijdende routekaarten gebruiken dit soort camera's."

Cruciale 3 seconden

Terranet heeft uitgezocht dat 80% van alle ongevallen en 65% van alle bijna-ongevallen te maken hebben met onoplettendheid van de bestuurder in de laatste 3 seconden voor de crash. Door input voor levensreddende beslissingen in milliseconden aan te bieden in plaats van in seconden, hoopt Terranet de onoplettendheid voor de crash te verminderen. "Die is momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 1,35 miljoen verkeersongevallen per jaar".