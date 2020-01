Exportverbod ASML naar China door druk VS

De Verenigde Staten hebben Nederland hard onder druk gezet om ASML een exportverbod naar China op te leggen voor zijn EUV-machines. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ‘gesprekken met ingewijden’.

De campagne begon in 2018, nadat de Nederlandse overheid ASML al een eerste licentie had gegeven. De Amerikanen hebben eerst gekeken of ze deze licentie eenvoudigweg konden blokkeren. Toen dat niet mogelijk bleek, volgden er 4 gespreksrondes met Nederlandse overheidsfunctionarissen. Uiteindelijk gaf de Amerikaanse veiligheidsadviseur Charles Kupperman Mark Rutte op 18 juli 2019 een rapport over de mogelijke gevolgen van de verkoop van de technologie aan China. Dit is vlak na de vermeende pogingen van de Chinezen om de technologie te stelen. Kort daarna was de licentie aan verlenging toe. Die is toen niet verstrekt. Dit kan omdat de technologie onder het Verdrag van Wassenaar valt, een akkoord over de beperking van de export van technologieën die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.



Volgens het bericht voelen de Amerikanen zich alleen staan in hun pogingen om belangrijke technologie bij China weg te houden.



ASML noch de Nederlandse overheid reageren inhoudelijk op het bericht.

Bron: Reuters