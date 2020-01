Are you CES-ready?

Een draagbare luchtverfrisser, een bril die oordopjes overbodig maakt, en gereedschap waarmee blinde kinderen computercode kunnen leren schrijven. Dat zijn zo een paar genomineerden voor de CES Innovatieprijzen. Het jaarlijkse technologiewalhalla gaat morgen weer van start in Las Vegas. Prins Constantijn is uiteraard ook weer van de partij. Met 50 Nederlandse start-ups.

Onder het motto Are you CES-ready? verzamelen zich de komende dagen zo'n 175.000 techliefhebbers in het entertainmentcentrum van Amerika. Er worden dan ook veel gadgets getoond. Maar niet alleen. De Nederlandse start-ups zijn bijvoorbeeld veelal actief in serieuze sectoren als digitale zorg, de energietransitie, IoT, AI en technologie voor het onderwijs. Ze zijn er dan ook op geselecteerd om het Nederlandse innovatiebeleid te vertegenwoordigen dat erop is gericht om oplossingen te bieden voor mondiale uitdagingen. Staatssecretaris Mona Keijzer is op dinsdag 7 en woensdag 8 januari aanwezig. Prins Constantijn van Oranje de hele beurs lang.

Het gereedschap waarmee blinde kinderen computercode kunnen leren schrijven, is ook typisch een voorbeeld van een mooie techoplossing voor een serieus probleem. De ontwerpers van Microsoft en het American Printing House for the Blind bedachten kleine, fysieke pods die blinde kinderen in hun handen kunnen houden en met elkaar verbinden. Zo leren ze computercode schrijven op bijna dezelfde manier als ziende kinderen, die op het computerscherm gekleurde blokken met elkaar verbinden. Ze kunnen er verhalen, liedjes en grappen mee creeëren.



De bril die oordopjes overbodig maakt, maakt gebruik van het vermogen van onze botten om geluid door te geven. De luidsprekertjes in de poten van de bril trillen tegen de schedel, waardoor het geluid direct het binnenoor bereikt, zonder via de oorschelp te hoeven.

Als de draagbare luchtverfrisser doet wat hij belooft, zal hij een letterlijke opluchting betekenen voor de vele Aziaten die in van frisse lucht verstoken steden wonen. Volgens ible Technology spuit de Airvida elke 0,6 seconde 2 miljoen negatief geladen ionen per cm3 rond het gezicht van de gebruiker. Deze ionen hechten zich aan vuildeeltjes, die daardoor zwaarder worden en op de grond vallen. De frisse ademer wandelt zo in een regen van roet en pollen, maar ademt zelf 2,5 PM minder allergenen in.

