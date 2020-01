Hyundai gebruikt VR voor vroege beoordeling designs (video)

Hyundai neemt een nieuw evaluatiesysteem voor designs in gebruik dat is gebaseerd op virtual reality (VR). De autofabrikant verwacht dat de ontwikkelingstijd van nieuwe modellen hierdoor 20 procent korter wordt en dat de ontwikkelingskosten met 15 procent per jaar dalen.

De implementatie van VR-technologie is onderdeel van de investering van ongeveer 12 miljoen euro in het R&D Center in Namyang, die Hyundai in maart 2019 aankondigde. "Het virtuele ontwikkelingsproces is noodzakelijk om snel en flexibel te kunnen reageren op de veranderende behoeften in de markt en de trends in de auto-industrie", zegt Hoofd R&D Albert Biermann,. "Met het verbeteren van de virtuele processen, verhogen we de kwaliteit en de winstgevendheid. Uiteindelijk groeien ook de investeringen in R&D om Hyundai's concurrentiepositie te verstevigen op het gebied van de mobiliteit van de toekomst."

Twintig gebruikers tegelijk

Met de VR-headsets kunnen tijdens de ontwikkelingsfase twintig ontwerpers en ingenieurs tegelijkertijd aan simulaties deelnemen. 36 bewegingssensoren bepalen de plaats en volgen de bewegingen van elke deelnemer, zodat die nauwkeurig en in real-time kan bijdragen aan het proces. Het systeem vergroot zo de mogelijkheden voor samenwerking.



Er zijn al plannen om de virtuele evaluatie van designs ook op afstand mogelijk te maken, zodat de designcentra in Europa, de Verenigde Staten, China en India in real-time kunnen samenwerken. Bovendien kan het virtuele ontwikkelingsproces nog verder verbeteren met de toepassing van andere technologie, zoals Augmented Reality (AR).



De designers kunnen nu eerder in het ontwerpproces meerdere concepten efficiënter evalueren op manieren die voorheen fysiek onmogelijk waren. Het systeem simuleert designelementen voor het in- en exterieur, de verlichting, kleuren en materialen en zelfs de omgeving. Hyundai gebruikte het al bij het ontwerp van de HDC-6 Neptune Concept-truck.

Evaluatie in VR

Aan de hand van 3D CAD-data die zijn verzameld in elk stadium van de ontwikkeling van een nieuw voertuig, evalueert het team de nieuwe designs in toepasselijke virtuele omgevingen. Het VR-evaluatiesysteem kan volgens Hyundai met 100 procent nauwkeurigheid werken, terwijl oudere digitale evaluaties beperkt waren tot tweedimensionale analyse en niet de mogelijkheid boden tot gedetailleerde analyse van het functioneren van het design.



Het evaluatieproces biedt ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe veiligheidstechnologie. Designers en ingenieurs kunnen in dit proces voertuigen virtueel testen in allerlei gesimuleerde situaties, zoals op de snelweg, in de stad, op hellingen, in tunnels en bij weinig licht.



VR biedt tevens de mogelijkheid om het functioneren van individuele componenten van een voertuig te simuleren, zoals portieren, achterklep, motorkap en ruitenwissers. Ook de ergonomie en aerodynamica kunnen veel efficiënter worden getest.

Op de werkvloer

Hyundai wil de VR-technologie ook gaan toepassen om de werkomgeving van het productiepersoneel ergonomischer, efficiënter en veiliger te maken en voor het verbeteren vande productplanning en productie.