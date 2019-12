Kabinet besluit tot bouw van Combat Support Ship Zr.Ms. Den Helder

Het kabinet heeft de Tweede Kamer voorgesteld om te starten met de bouw van het ‘Combat Support Ship’ Zr.Ms. Den Helder. Met dit nieuwe schip wordt de bevoorradingscapaciteit van de Koninklijke Marine weer uitgebreid naar twee schepen. Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) gaat de bouw begeleiden.

Het Combat Support Ship is gebaseerd op het ontwerp van het eerder door Damen gebouwde Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Door een bestaand ontwerp als basis te nemen, is het mogelijk om het schip in 2024 al op te leveren. Het bijna 200 meter lange schip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast nog 75 opvarenden meenemen. Er is plek voor meerdere helikopters en zo'n 20 containers. De engineering van het CSS vindt grotendeels in Nederland plaats en een groot aantal componenten wordt geleverd door Nederlandse toeleveranciers aan Damen Schelde Naval Shipbuilding. Het CSS wordt door Damen in Roemenië gebouwd, waarna de scheepstoebehoren en het Combat Management Systeem in Den Helder worden geïnstalleerd.



Directeur Hein van Ameijden van DSNS: "De Schelde is al 140 jaar de belangrijkste leverancier van Defensie en de Koninklijke Marine. Het is onze specialiteit om complexe marineschepen op tijd en binnen budget te leveren, waarbij altijd gebruik wordt gemaakt van een brede keten van Nederlandse toeleveranciers."



Deze maand was het tien jaar geleden dat de laatste opdracht voor de bouw van een groot Nederlands marineschip werd vergeven. Van Ameijden: "Gelukkig hebben we een gezonde exportmarkt, zodat we in tussenliggende jaren de in Nederland opgebouwde expertise op peil konden houden. Zo hebben we samen met de Nederlandse marinebouw tien fregatten voor buitenlandse klanten gebouwd. Daarnaast wordt momenteel gebouwd aan een zeer complexe ijsbreker voor de Australische autoriteiten. Door deze exportopdrachten zijn we nu gereed en toegerust voor de komende projecten van de Koninklijke Marine."



DSNS bouwt naast het ‘Combat Support Ship' ook de vervangers voor de M-fregatten van zowel de Belgische marine als de Nederlandse marine. Daarnaast is de werf vorige week, samen met haar Zweedse partner Saab Kockums, geselecteerd voor de volgende fase voor de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten.