Schneider Electric zoekt innovatieve ideeën voor een duurzame toekomst tijdens studentenwedstrijd Go Green 2020

Schneider Electric organiseert dit jaar voor de tiende keer de jaarlijkse studentenwedstijd Go Green. Studententeams wereldwijd kunnen hun innovatieve ideeën indienen in de categorieën ‘Buildings of the Future’, ‘Plants of the Future’, ‘Grids of the Future’ and ‘Sustainability and Access to Energy’. Insturen van tot 31 januari 2020.

Teams moeten bestaan uit twee studenten die zijn ingeschreven bij een businessstudie of technische opleiding, zoals bedrijfskunde, engineering, scheikunde, computer science, wiskunde of en andere wetenschap. Studenten moeten ten tijde van de competitie in hetzelfde land studeren en in elk team moet minimaal één vrouw zitten.

Naar Las Vegas

In de eerste ronde strijden studententeams tegen teams uit Europa. Vervolgens worden de 16 finalisten uitgenodigd voor de wereldwijde finale tijdens de Innovation Summit Las Vegas in juni 2020. Het winnende team krijgt de kans om het Massachusetts Institute of Technology en Greentown Labs in Boston te bezoeken om te netwerken met de grootste clean tech startups in de VS.



Registreren kan op https://gogreen.se.com



Sinds 2011 hebben 133.000 studenten zich ingeschreven met bijna 19.000 ideeën. In 2019 waren er meer dan 23.000 inschrijvingen uit 165 landen, een nieuw record. Bekijk hier een video over die editie: