Chris Nillesen ontvangt Kees Kooij Award 2019

Docent laserveiligheid Chris Nillesen heeft de Kees Kooij award gekregen. Mikrocentrum reikt deze award jaarlijks uit aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Mikrocentrum.

Het instituut noemt Nillesen ‘een zeer vakkundige, betrouwbare, betrokken en constant naar verbetering strevende docent'. Hij is sinds 1998 docent voor de cursussen laserveiligheid. ‘Chris is naast een zeer vakkundig docent, ook kritisch op zijn vakgebied en het gebruik van lasers in de breedste zin van het woord. Zo stelde hij naar aanleiding van een NOS-uitzending over het gebruik van de gevaarlijke illegale laserpointer, samen met Tweede Kamer lid Kooijman, kritische vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie Ard van de Steur over het gebruik ervan.'



Manager Afdeling Opleidingen Frank Bruls: "Mikrocentrum waardeert Chris zeer naast zijn rol als docent, om zijn vakmanschap en (sociale)vaardigheden. Chris zorgt altijd voor een prettige sfeer in de samenwerking en is zeer deskundig, betrouwbaar, betrokken, punctueel, flexibel en meedenkend. Hij draagt Mikrocentrum een warm hart toe en is met recht een ambassadeur!"

Over de Kees Kooij award

Kees Kooij, oud-directeur van Philips CFT, was van 1992 tot en met 2004 voorzitter van het bestuur van Mikrocentrum. Vanwege zijn grote verdiensten voor Mikrocentrum is bij zijn afscheid in 2004 de Kees Kooij Award ingesteld, die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Mikrocentrum.