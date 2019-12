Ocean Cleanup rondt eerste missie af, maakt eerste afvalproduct en werkt aan Systeem 002 (video)

The Ocean Cleanup heeft Mission One beëindigd, de eerste plasticvangst gepresenteerd en zijn vervolgstappen bekendgemaakt. Het afval zal worden omzet in duurzame producten die zullen worden verkocht om de voortzetting van de schoonmaakoperaties te helpen financieren.

The Ocean Cleanup werkte samen met DNV GL om de herkomst van plastic producten te controleren. "Om transparantie op de markt te brengen, hebben we de toonaangevende certificeringsinstantie DNV GL gevraagd om een standaard op te stellen. DNV GL heeft elke stap van oceaanplastic gevolgd en zal dit blijven doen, om te kunnen bevestigen of het plastic in onze producten werkelijk honderd procent uit de oceaan afkomstig is", zegt Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup.



Het doel van de eerste missie was om aan te tonen dat het systeem werkt. Na enkele ups en downs is dat gelukt: in oktober maakte Slat bekend dat het systeem plastic vangt en tijdelijk vasthoudt, van zogenoemde ‘spooknetten' tot microplastics van een millimeter groot.

Eerste product

Als alles nu verder gaat als gepland, wordt het eerste ge-upcyclede product in september 2020 gelanceerd. De details hierover worden dan pas bekend gemaakt.

Systeem 002

The Ocean Cleanup is inmiddels ook begonnen met de voorbereidingen voor Systeem 002. Het engineeringteam wil nu de resterende essentiële ontwerpuitdagingen aanpakken - duurzaamheid op lange termijn en duurzame kunststofretentie - en zal de bijgewerkte functies testen, zodra deze zijn voltooid. Systeem 002 zal een belangrijke opstap zijn naar een volledige schoonmaak van de Great Pacific Garbage Patch.



"Het verwelkomen van de eerste vangst van plastic aan land is het moment waar we al jaren naar uitkijken. Ik denk dat we dit afval kunnen gebruiken om een probleem om te zetten in een oplossing door dit unieke materiaal om te zetten in een prachtig product. Omdat de meeste mensen nooit naar de Great Pacific Garbage Patch zullen gaan, willen we met deze producten iedereen de kans geven om deel te nemen aan de schoonmaak", aldus Slat.