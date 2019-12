3D-metaalprinten op industriële schaal

Meer over

De Europese Unie heeft 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het project Grade2XL, waarin de Waam-technologie (3D-metaalprinten met lastechnologie) wordt doorontwikkeld en de toepassing gestimuleerd. Het project maakt het mogelijk om op industriële schaal metalen producten te printen waarvan de samenstelling en materiaaleigenschappen op iedere plek geoptimaliseerd zijn voor de toepassing. 'De excellente beheersing van de procescondities maakt het ook mogelijk de producten te certificeren zonder verdere testen', aldus de deelnemers.

Deze ontwikkelingen zijn revolutionair in de metaalverwerkende industrie. 3D-printen wordt volgens de betrokken partijen ‘the next big thing' voor Europese mkb's in (groot)metaal.

Grote impact

In het project werken 21 partners uit 8 Europese landen samen. Het wordt geleid door het Nederlandse Materials Innovation Institute (M2i) in Delft. Uit ons land zijn verder de TU Delft, RamLab en Valk Welding betrokken.



Naar verwachting zal het project een aanzienlijke kostenreductie opleveren voor de deelnemende partners, miljarden euro's bij eindgebruikers besparen aan CO 2 uitstoot, meer dan 1000 mkb'ers bereiken en 300 banen opleveren.



M2i vertaalt inzichten uit het materiaalonderzoek naar kansen voor nieuwe Waam producten. Voor RamLab is de impact belangrijk, zowel als producent als in de kennisbenutting. Voor Valk Welding levert het project een nieuwe potentiele afzetmarkt op voor Waam-systemen en cursussen en de TU Delft zal naar verwachting een tiental publicaties opleveren over deze nieuwe technologie en de toepassing ervan.