Metalen herbruikbaar zonder smelten

Ontwerpbureau Scope Design heeft een manier ontwikkeld om van metaalafval nieuwe producten te maken, zonder de metaaldelen eerst te versmelten. Het procedé is nog volop in ontwikkeling, maar heeft intussen de eerste concrete resultaten opgeleverd.

Het Amersfoortse ontwerpbureau ziet het als een van zijn taken om ontwerpen zo duurzaam mogelijk te maken, in gebruik en productie. Tijdens een werkbezoek aan HKS Scrap Metals in Amersfoort raakten de ontwerpers geïnspireerd om meer te doen met metaal.

Normaal gesproken wordt ingezameld materiaal van metaal gesorteerd, vermalen en vervolgens gesmolten om te komen tot nieuw te gebruiken metaal. Dit proces bespaart weliswaar het delven van nieuwe grondstoffen, maar kost veel energie bij de verwerking en het transport. Scope Design zocht naar een manier om op meer duurzame wijze metaal opnieuw te gebruiken en vond het antwoord in Raw Metals.

Raw Metals is een metaalcomposiet dat wordt gemaakt zonder smelten. De grondstoffen worden ‘om de hoek' opgehaald bij de HKS Scrap Metals in Amersfoort. Met het Raw-Cycling procédé worden de metalen vermalen en onder hoge druk in een mal geperst. Vergeleken met koper dat op de traditionele manier is gerecycled, is de uitstoot van CO2 met zestig procent verminderd.

De ontwerpers onderzoeken momenteel hoe het materiaal reageert op draaien, frezen, tappen, zandstralen en polijsten. Het eerste product dat hieruit is voortgekomen is de Raw Metals handdoekhaak.