Gaatjes maken zonnecellen transparant en efficiënt bij verticale toepassing

Koreaanse onderzoekers hebben een goedkope manier gevonden om ondoorzichtige zonnecellen transparant te maken. Ze ponsen gaatjes met een diameter van 100 μm in kristallijne siliciumwafers, waardoor het licht wordt doorgelaten zonder de wafer rood te kleuren, zoals bij bestaande transparante zonnecellen. De gaten worden zo verdeeld dat het menselijk oog het patroon niet ziet.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Joule.



Transparante zonnecellen hebben meestal een roodachtige tint en lagere efficiëntie dan hun opaque tegenhangers. De meeste zonnecellen offeren hun transparantie op om hun efficiëntie te maximaliseren. De beste zonnecellen op de markt hebben een efficiëntie van meer dan 20%. De transparante, neutraal gekleurde zonnecel die het onderzoeksteam ontwikkelde, vertoonde een langdurige stabiliteit met een relatief hoog rendement van 12,2%.



Wanneer de cellen verticaal worden geplaatst, wordt de relatieve efficiëntie echter veel groter. ‘Gewone' zonnecellen verliezen bij verticale plaatsing 30% van hun capaciteit; deze nieuwe cellen maar 4. Dit maakt de transparante cel in deze positie zelfs efficiënter dan de gewone.

Transparante elektronica

"We willen de huidige ramen vervangen", zegt onderzoeksleider Kwanyong Seo. "Er zijn nog veel problemen te overwinnen, zoals de mechanische stabiliteit en sterkte. De commercialisering van het transparante kristallijne silicium is echter veelbelovend. Naast het patroon van de wafels is het fabricageproces vergelijkbaar met conventionele zonnecellen in de industrie. De volgende stap voor het team is om het apparaat op te schalen naar 25 cm2 (3,88 in2) en de efficiëntie te verhogen tot 15%. Siliciumsubstraat is een zeer populair materiaal in de halfgeleiderindustrie. Wij geloven dat deze vondst van toepassing kan zijn op veel verschillende toepassingen, zoals transparante elektronica. Ze kan ook als energiebron worden toegepast op mobiele apparaten."