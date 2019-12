Boete voor bouwbedrijf na dood werknemer

Een bouwbedrijf uit Groningen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een geldboete na een dodelijk bedrijfsongeval. Daarbij kwam een 21-jarige bouwvakker om het leven. Volgens de rechtbank was het ongeval een gevolg van de onveilige werkomstandigheden op het bouwterrein.

Betonnen wanden ondeugdelijk verankerd

Geen misdrijf, maar overtreding

De leerling-bouwvakker verongelukte op 26 april 2017 in Groningen, nadat een betonnen wand op hem was gevallen. De rechter oordeelde dat dit ongeluk verband hield met de onveilige situatie op het bouwterrein. Volgens de rechtbank had het bouwbedrijf om verschillende redenen de Arbowet overtreden. Zo had de bouwer geen goede risico-inventarisatie gemaakt en onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit werd het bedrijf zwaar aangerekend.Uit onderzoek bleek dat de verankering van de betonnen wanden niet op orde was. De bouwer had ankers gebruikt die niet geschikt waren voor het bevestigen van gestort beton. Ook hadden de bouwvakkers bij het vastzetten van de ankers niet het juiste gereedschap gebruikt. Bovendien werkte de beginnend bouwvakker zonder toezicht in de directe omgeving van de slecht verankerde wanden.De officier van justitie ging uit van een misdrijf en eiste een geldboete van € 145.000, waarvan € 25.000 voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. De rechter ging hier niet in mee. Volgens de rechtbank was er geen opzet in het spel. Hierdoor was er geen sprake van een misdrijf, maar van een overtreding. De rechter legde het bouwbedrijf een geldboete op van € 40.000.Lees hier de volledige uitspraakBron: www.rendement.nl