Het Cyberkompas voor inzicht in digitale weerbaarheid

Organisaties moeten digitaal weerbaar zijn en weten welke dreigingen er op hen afkomen. Daarvoor heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) het Cyberkompas ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Hoe maak je jezelf weerbaar in een domein dat zich razendsnel ontwikkelt en waarbij de complexiteit alleen maar toeneemt? Met welke uitdagingen en ontwikkelingen krijg je als organisatie op digitaal gebied de komende jaren te maken? Het Cyberkompas helpt daarbij.

Het Cyberkompas geeft organisaties inzicht op basis van thema’s en verwachtingen. Het betreft de volgende thema’s:

1) Digitalisering,

2) Toename wet- en regelgeving,

3) Intelligentere mobiliteit,

4) Afname rol van de mens,

5) Monopolisering digitaal domein,

6) Toename complexiteit incident respons,

7) Homogenisering van digitale landschap,

8) Afname vrijheid leverancierskeuze.



Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen voor uw incident-responsproces als gevolg van de toename van het gebruik van clouddiensten. Of de afname van keuzes voor ICT-leveranciers, als gevolg van geopolitieke ontwikkeling of bekende kwetsbaarheden. Hoe gaat uw organisatie hiermee om? Het kompas helpt om zwaartepunten te bepalen en na te denken over maatregelen die uw organisatie heeft genomen of in de toekomst zou moeten nemen om weerbaar te blijven.





Aan de slag

Meer informatie

Uw organisatie kan zelf met het kompas aan de slag of u kunt de hulp van het NCSC inschakelen. Indien u ons inschakelt gebruiken we het Cyberkompas in een workshop als interactief instrument waarmee inzicht, bewustwording en handelingsperspectief gerealiseerd wordt. Dit levert u tastbare resultaten op waarmee u uw weerbaarheid verder kunt verbeteren.