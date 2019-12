Amsterdamse kennisinstellingen steken 1 miljard in AI

Amsterdamse kennisinstellingen hebben de handen ineen geslagen en investeren in de komende 10 jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën, door het opzetten van onderzoeksprogramma’s, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI. Samenwerkingen met topinstituten in de wereld, publieke partners en het bedrijfsleven worden versneld uitgebreid.

Onder de noemer AI technology for people gaan de kennisinstellingen minimaal 800 onderzoekers aanstellen, 5000 bachelor- en masterstudenten en promovendi opleiden, 10.000 studenten een AI-minor laten volgen en 100 spin-offs en 100 startups (helpen) ontwikkelen.



De instellingen zetten in op samenhangende technologische ontwikkelingen: machine learning, hybride intelligentie en uitlegbare AI. Essentieel is de ontwikkeling van betere systemen, waarbij de mens centraal staat en waarborgen voor verantwoorde toepassing worden ingebouwd. Centraal staan de thema's AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens.



Amsterdam bouwt voort op 3 decennia ervaring in onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI. "We hebben brede expertise in huis; technologische kennis en kennis over de juridische, sociale en ethische aspecten van AI. Toch beginnen ook wij het tekort aan AI-talent te voelen", licht voorzitter Geert ten Dam van de UvA toe.

Internationale samenwerking

Het European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (Ellis) maakte vorige week bekend dat de UvA is gekozen voor een excellence center vanwege bewezen wetenschappelijke excellentie. Het Ellis-netwerk, bestaande uit Europese steden met topinstituten op het gebied van AI, zal de uitwisseling van onderzoekers en studenten vergemakkelijken. De unit op het Amsterdam Science Park kan in het kader van dit initiatief nieuwe onderzoekers en nieuwe promovendi aanstellen.

Samenwerking in Amsterdam

De kennisinstellingen werken intensief samen met een groeiend aantal bedrijven in publiek-private onderzoekslabs ondergebracht in ICAI, het nationale Innovatie Centrum voor AI op het Amsterdam Science Park. Zo werd in november het Atlas Lab gelanceerd met TomTom, en werden eerder het AIRlab Amsterdam (gezamenlijk industrie-lab met Ahold Delhaize), het Nationaal Politielab (samenwerking UvA, Universiteit Utrecht en de Nationale Politie), Elsevier AI Lab (samenwerking UvA, Vrije Universiteit en Elsevier) AIM Lab (samenwerking UvA en Inception Institute of Artificial Intelligence Ltd.), Delta Lab (samenwerking UvA en Bosch) en QUVA Lab (samenwerking UvA en Qualcomm) opgericht en is dit jaar het zwaartekrachtprogramma Hybrid Intelligence (samenwerking onder andere VU en UvA) van start gegaan. Op 1 januari 2020 start de HvA met het Expertise Centrum voor Applied AI.

Partners in AI Technology for People

Andere partners zijn het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.