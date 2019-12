“Onzekerheid over vervanging onderzeeboten zet Nederlandse maritieme industrie onder druk”

Wie mag de nieuwe onderzeeboten van de Koninklijke Marine gaan bouwen? Die vraag houdt maritiem Nederland al enige tijd bezig. Er zijn 3 consortia in de running: Naval Group/IHC, Saab-Kockums/Damen en Thyssen Krupp Marine Systems. En nu heeft het kabinet hen gevraagd hun aanbiedingen verder te detailleren. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT): “het risico van vertraging trekt een zware wissel op de sector.”

De definitieve beslissing is uitgesteld tot 2021 en wordt mogelijk zelfs genomen door een volgend kabinet. "De vertraging die door dit besluit dreigt te ontstaan zet het Nederlandse maritieme bedrijfsleven op achterstand en zorgt voor nog hogere aanloopkosten", aldus de NMT.



Nederlandse bedrijven staan klaar om aan de slag te gaan met de ontwikkeling en bouw van de nieuwe onderzeeboten en het leveren van de daarvoor benodigde technologie. De order zou een enorme boost betekenen.



"De keuze om de volgende fase nog in competitie aan te gaan is erg nadelig voor ons als specialistische toeleverende bedrijven", zegt Harm Kappen, voorzitter van het Dutch Underwater Knowledge Center en commercieel directeur bij system integrator RH Marine. "We zijn erbij gebaat om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij het ontwerp van de toekomstige onderzeeboten. We moeten onze krachten kunnen bundelen en richten op 1 partij om de gehele ontwikkeling van dit complexe platform samen met de beoogde onderzeebootbouwer uit te voeren. Dit is de enige manier waarop we straks de instandhouding net zo succesvol kunnen uitvoeren als we dat nu doen voor de huidige Walrusklasse onderzeeboten.



Brancheorganisatie NMT wijst bovendien op Defensie Industrie Strategie (DIS), waarin het kabinet pleit voor een ‘zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven'. In de DIS staat zelfs letterlijk: ‘We gaan de Nederlandse defensie industrie versterken'. "Het besluit dat nu is genomen staat lijnrecht tegenover de voornemens die in de DIS worden uitgesproken. Wij roepen het kabinet dan ook op om de eerder gedane beloften waar te maken en vol te gaan voor de eigen industrie", aldus de organisatie. Voorzitter Bas Ort: "Een voortvarende besluitvorming en gunning van de opdracht is daarbij essentieel. Dit is echt een gemiste kans om op zo'n belangrijk strategisch onderwerp als de maritieme defensie industrie geen duidelijke Nederlandse keuze te maken. Ik roep onze overheid op om die keuze in het belang van de Nederlandse industrie en werkgelegenheid alsnog op korte termijn te maken. De navenante spin-off van deze order voor de BV Nederland in de komende decennia mag immers niet worden onderschat."