Kansen groene waterstof voor maakindustrie in kaart

De Nederlandse maakindustrie kan een toonaangevende rol gaan spelen als leverancier van de nieuwe generatie electrolysers. Die zijn nodig om straks op grote schaal groene waterstof te produceren. FME en TNO gaan de kansen in kaart brengen en zo snel mogelijk in concrete acties omzetten. Ze gaan ook graag in gesprek met bedrijven die willen deelnemen aan dit initiatief.

De bedoeling is om in samenwerking met de provincies gerichte acties te ondernemen en bedrijven te helpen om innovaties op het gebied van waterstofproductie te realiseren. Die moeten ten goede komen aan de toekomstige gebruikers van waterstof in de industrie, transport en energiesector.

‘De internationale markt van de fabricage van electrolysers telt een beperkt aantal spelers, de capaciteit van de apparaten is nog veel te laag, de productie kan veel efficiënter en er is geen goed georganiseerde keten van toeleveranciers van onderdelen', aldus FME. ‘Op al deze punten kan de Nederlandse maakindustrie het verschil maken.'

Faciliteiten TNO open voor bedrijven

Deelnemende bedrijven kunnen gebruikmaken van de geavanceerde onderzoeks- en testfaciliteiten van TNO, zoals het Faraday laboratorium in Petten en het open innovatiecentrum MegaWatt Test Centre in Groningen.

Stroomversnelling

Eerder dit jaar deed FME uitgebreid onderzoek naar de kansen van waterstof voor de industrie. Hieruit blijkt naast het vervaardigen van nieuwe typen cv-ketels en hogedruktanks vooral elektrolyse een van de troefkaarten die de maakindustrie kan uitspelen. Om capaciteit van de electrolysers op te schalen en de kosten te laten dalen zijn tal van innovaties nodig. Gespecialiseerde maakbedrijven, die een belangrijke toeleverancier zijn van grote industrieën in Europa, zoals de Duitse autofabrikanten, hebben alles in huis om hier een rol van betekenis in te spelen. Door een gecoördineerde samenwerking tussen FME, TNO en vrijwel alle provincies kan deze ontwikkeling in een stroomversnelling raken.

Concretisering van toekomstverkenningen

‘Wij hebben een eerste inventarisatie gemaakt van de technologieën waar het bedrijfsleven zich op zou moeten richten, kansrijke regionale hotspots, clusters van bedrijven en partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) waarmee samenwerking voor de hand ligt. Samen met TNO worden de toekomstverkenningen voor markt, technologie en regio's de komende tijd verder geconcretiseerd. De kansen zijn legio. Er is wereldwijd weliswaar veel onderzoek gedaan naar waterstof en de toepassingen ervan, maar de vervaardiging van electrolysers die relatief goedkoop op industriële schaal groene waterstof produceren is nog nergens gerealiseerd. Het hebben van een productielijn voor deze apparaten kan een nieuwe bedrijfstak in ons land worden, met als gevolg nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.'