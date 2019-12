Defensie, NLR, TNO en Marin heffen organisatiegrenzen op

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) wil langdurig nauw gaan samenwerken met kennisinstituten NLR, TNO en Marin. Zo verwacht de organisatie sneller en flexibeler te kunnen inspelen op de technologische behoeften van de Nederlandse militairen. De partijen hebben een letter of intent getekend.

"De DMO werkt al intensief samen met deze externe partijen, omdat ze niet alles binnen de eigen organisatie kan borgen", zegt vice-admiraal en directeur DMO Arie Jan de Waard. "De DMO gaat deze samenwerking verbreden en verdiepen. We zetten in op 'samen doen' in een langdurig partnerschap waarbij we heel makkelijk en snel kunnen schakelen. De randvoorwaarden voor een intensief kennisnetwerk, dan wel ecosysteem zijn hiermee verzekerd."



Door de nieuwe afspraken zouden organisatiegrenzen tussen DMO met de kennisinstituten, maar ook tussen de kennisinstituten onderling, geen rol meer moeten spelen. Nieuwe medewerkers kunnen deelnemen aan de introductieprogramma's van alle deelnemende organisaties en de partijen zullen opleidingen openstellen voor elkaars medewerkers. Het ecosysteem kan gebruik maken van een gezamenlijke IT-infrastructuur, wanneer deze beschikbaar is.



Dit ecosysteem moet in de toekomst gaan groeien. Als na het eerste jaar blijkt dat de samenwerking succesvol is en de kinderziektes uit de afspraken zijn gehaald dan staat het ecosysteem ook open voor andere partijen van defensie of daarbuiten.