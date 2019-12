Eenpersoons elektrische vliegtuig-drone Silverwing klaar voor Boeing GoFly-competitie (video)

De elektrische vliegtuig-drone van TU/D-studententeam Silverwing is klaar voor take-off. Het compacte vliegtuig, dat zelfstandig verticaal opstijgt en landt, kan een passagier 60 kilometer vervoeren. Het apparaat is gebouwd voor de finale van de Boeing GoFly competitie in februari, waarvan het team de eerdere 2 rondes al won. De hoofdprijs bedraagt 1 miljoen euro.

Het prototype is het resultaat van een ruim anderhalf jaar lange inspanning en is gebaseerd op het ontwerp waarmee ze in de 2 eerdere rondes van de wedstrijd al 700 teams versloegen.



Het vliegtuig wordt van stroom voorzien door batterijen met een hoge energiedichtheid en vliegt autonoom. Hij stijgt verticaal op en kantelt daarna voor een horizontale vlucht. Het voertuig landt vervolgens weer verticaal op zijn staart. Dit betekent wel dat de passagier bij het opstijgen en landen op zijn rug ligt. Hoe hij dan in en uit het toestel moet klimmen, is in de video's niet te zien.

De grote vleugel voorziet het vliegtuig van lift tijdens de horizontale vlucht terwijl de kleine voorste vleugel controle en stabiliteit biedt. Het ontwerp van de twee grote ingesloten propellers is erop gericht energiezuinige en geluidsarme voortstuwing te realiseren, terwijl ze genoeg kracht leveren voor een topsnelheid van meer dan 120 km/uur.



Bij alle aspecten is veiligheid meegenomen in het ontwerp. Het vliegtuig beschikt over een elektrisch back-up systeem en is in staat om in geval van nood een buiklanding te maken. "Door onze zelf-ontwikkelde software en controle systemen maken we het vliegen voor de passagier gemakkelijk en veilig", zegt Ralph Krook, hoofd controle systemen en simulatie van het team.

De finale

De finale van de GoFly competitie vindt plaats in Silicon Valley. De Silverwing wordt al eind december naar de VS vervoerd waar het team tot op het laatste moment tests zal uitvoeren om het maximale uit het systeem te halen. Intussen denkt het team ook al na over de verdere toekomst. "Het zou mooi zijn als we een Silverwing konden ontwikkelen met het formaat van een ruime taxi voor 4 man", zegt Business Director Bernd Rietberg hierover.