Jeroen Keetels opnieuw Surprisebouwer van het Jaar

Een robotje die een lijn kan volgen, 2 lichtgevoelige sensoren om pulsen te tellen, een Arduino printje om de weg in op te nemen, 2 oude cd’s als pulsgevers, een 3V accu voor de aandrijving van de motoren, een 5V accu voor de voeding van de besturing, en dan draad, plakband, hout, en papier. Daarmee heeft Jeroen Keetels zijn vader flink bezig gehouden op Sinterklaasavond. En hij wint voor het tweede jaar op rij de Engineersonline Surprise Wedstrijd.

Waar Electrical Engineer Keetels zijn dochter Maartje vorig jaar de stuipen op het lijf joeg met een grommend hondenhok , zette hij dit jaar zijn vader aan het werk. Aan de hand van hints/tips uit het liedje ‘Waar is toch mijn caravan' van Herman Berkien moest hij de juiste weg afleggen naar de campingplaats naast die van Van der Linden. Als de verkeerde, of geen afslag wordt genomen, stopt de caravan ermee en gaat er een rood lampje branden. Op dat moment zit er niets anders op dan de caravan weer bij het begin te zetten en op start te drukken. "Het duurde even voordat mijn vader de juiste weg gevonden had maar na een aantal pogingen, is het toch gelukt de camping te bereiken. En wat gebeurt er als we op de camping aankomen? Juist dan gaat de deur open en is het cadeau binnen handbereik..."