Dutch Drone Delta bereidt Nederland voor op Urban Air Mobility

Meer over

Drones hebben de potentie om files te verminderen, om havens automatisch te inspecteren en te beveiligen en medicijnen op het juiste tijdstip af te leveren. Om te zorgen dat dit op een veilige, efficiënte en maatschappelijk gewenste manier gebeurt, hebben toonaangevende partijen getekend voor de oprichting van Dutch Drone Delta.

De coalitie bestaat uit onder meer KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, Royal Schiphol Group, Port of Rotterdam, KPN, a.s.r. schadeverzekeringen, RAI, Connekt, Antea Group, Space53, Koninklijke NLR, AirHub en Rijkswaterstaat en richt zich op het benutten van kansen voor Nederland op het gebied van toekomstig personenvervoer door de lucht (Urban Air Mobility) en drones. Het consortium gaat aan de slag met de essentiële vereisten voor een succesvolle integratie van drones en UAM in onze samenleving, waaronder maatschappelijke acceptatie en de veilige integratie in het luchtruim. ‘Door het inzetten van drones voor medische transporten, beveiliging en inspecties van onze havens en uiteindelijk het vervoer van vracht en personen door de lucht kunnen drones hun meerwaarde tonen aan het grote publiek', aldus de organisatie.

De basis van de samenwerking is gericht op een veilige integratie van drones en

UAM op een sociaal duurzame en economisch haalbare wijze. Volgens de partners

is Nederland goed gepositioneerd om een leidende rol te vervullen, met de rijke

historie in de luchtvaart, het innovatieve karakter en de wil om samen te werken. Zo

kan er veel worden bereikt.

Agenda

Dutch Drone Delta gaat vanaf 1 januari 2020 aan de slag met de volgende 5

Tracks: