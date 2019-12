Europees Hyperloop testcentrum komt in Groningen of Zeeland

Het European Hyperloop Center (EHC) komt in Groningen of Zeeland. Het testcentrum is een initiatief Hardt Hyperloop, maar wordt opengesteld voor ontwikkelaars van over de hele wereld. Het zal bestaan uit een high-speed testbaan van 3 kilometer en een onderzoekslaboratorium en moet uitwijzen in hoeverre de hyperloop een realistisch alternatief is voor korte afstandsvluchten. Het wordt in 2022 geopend.

CEO Tim Houter van Hardt Hyperloop, over de geselecteerde locaties: "Groningen en Zeeland hebben allebei een goed voorstel. Beide hebben een mooie locatie beschikbaar waar wij goede mogelijkheden zien om dit centrum te realiseren." Binnen een maand wordt de knoop doorgehakt. Tot die tijd hebben de twee provincies de mogelijkheid om hun voorstel te concretiseren.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde voor provincie Zeeland: "De hyperloop past goed bij Zeeland en onze ambities als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Zeeland is aangewezen door de Rijksoverheid als proeftuin voor slimme mobiliteit; we testen hier verschillende nieuwe innovatieve vervoersmogelijkheden."

Namens Groningen reageert gedeputeerde Mirjam Wulfse: "Groningen loopt voorop in innovatieve oplossingen bij de grote transities zoals energie, landbouw en in het vervoer. De universiteit, de hogeschool, bedrijven en overheden werken daarbij nauw samen. Een testbaan voor de hyperloop past perfect in deze ambitie."

Innovatiecluster

Volgens een analyse van adviesbureau Berenschot zal de testfaciliteit de regio een impuls geven door onder meer de werkgelegenheid en inkomsten te vergroten. ‘Als Europees kenniscentrum voor duurzame mobiliteit creëert het EHC een aantrekkelijk estigingsklimaat voor innovatieve bedrijven.' Berenschot stelt dat hierdoor een nnovatiecluster kan ontstaan. De (inter)nationale belangstelling voor het EHC draagt verder ij aan het duurzame en vooruitstrevende imago van de regio.