Energie-intensieve industrie presenteert masterplan voor CO2-reductie

De European Steel Association (Eurofer) heeft, samen met andere Europese energie-intensieve industrieën, een masterplan gepubliceerd voor een concurrerende transformatie van energie-intensieve industrieën die een koolstofneutrale, kringloopeconomie mogelijk maakt tegen 2050. Dit masterplan is door de Europese Commissie gepubliceerd, met inbegrip van bijdragen van 11 toonaangevende industriële sectoren in de Europese Unie.

"In dit masterplan worden verschillende concrete beleidsprioriteiten uiteengezet", aldus Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer. "Deze omvatten het creëren van markten voor klimaatneutrale en kringloopeconomische producten, steun voor de demonstratie op industriële schaal van baanbrekende technologieën en toegang tot concurrerend geprijsde lage of koolstofneutrale energie."

Te lang gezegd dat het niet kon

Het milieueffect van energie-intensieve industrieën, zoals cement, keramiek, chemicaliën, ferro- en non-ferrometalen, meststoffen, glas, kalk, papier en raffinaderijen, zijn groot, ook al zijn de emissies sinds 1990 met 36% verminderd. "Te lang heeft de industrie gezegd dat het te moeilijk of te duur zou zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU te halen, of beide. Maar de realiteit is dat het absoluut noodzakelijk is om de klimaatverandering met alle beschikbare middelen te bestrijden", benadrukt Eggert. "De Europese burgers eisen dit. De planeet en onze toekomstige generaties eisen dat wij samen handelen, samen met onze toekomstige generaties."



Het masterplan biedt een reeks opties voor mogelijke oplossingen die verder moeten worden ontwikkeld. De huidige beleidsmaatregelen moeten worden afgestemd op de beginselen die in dit verslag worden uiteengezet. Als deze maatregelen ten uitvoer worden gelegd, zullen de meest efficiënte oplossingen uit de beschikbare opties worden toegepast.

Klimaatmitigatie

"Een van de belangrijkste boodschappen van het masterplan - hoewel niet expliciet verwoord - is dat klimaatmitigatie - en dit omvat het koolstofneutraal maken van energie-intensieve industrieën - een gedeelde verantwoordelijkheid is van de industrie, de beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld. Het masterplan is niet alleen een plan in de letterlijke zin van het woord - het is ook een proces voor een beter begrip onder belanghebbenden over wat er nodig is om de overgang naar een koolstofarme toekomst tot een succes te maken. Als het werkt, zou het een win-win situatie zijn voor zowel de industrie als de maatschappij als geheel."