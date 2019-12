CO2-uitstoot hoogste, ondanks terugdringen gebruik kolen

Om aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, moet de mondiale uitstoot van CO2 fors dalen, maar het omgekeerde gebeurde afgelopen jaar. Dit stelt het gezaghebbende Global Carbon Project in zijn jaarlijkse rapport waarin ook een projectie voor 2019 gemaakt wordt op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn.

Volgens het rapport ligt de uitstoot door fossiele brandstoffen nu 0,6% hoger dan in 2018. Dat is een lagere groei dan in 2017 en 2018, maar de uitstoot ligt ondertussen wel 4% hoger dan in 2015 toen het verdrag van Parijs werd getekend. De uitstoot door het verbranden van kolen is 0,9% lager dan in 2018, maar vanwege een toename in het gebruik van olie en met name gas nam de uitstoot van alle fossiele brandstoffen gecombineerd wel toe. De afname in het gebruik van kolen kwam deels door het uitfaseren van kolen in de EU en de VS met afnames tot 10%, deels vanwege lagere economische groei in China, en deels vanwege een sterke moesson in India waardoor waterkrachtcentrales daar veel stroom konden opwekken.

CO 2 -uitstoot door ontbossing