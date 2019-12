3D-hologram à la Star Wars ziet het licht (video)

Je kent het hologram uit Star Wars? Uitvinders Will Tamblyn en Gavin Smith ook. En ze hebben het nagemaakt.

"Ondanks alle wonderbaarlijke dingen die mogelijk zijn met VR en AR, isoleren ze uiteindelijk ervaringen", stellen de oprichters van Voxon Photonics. "De aard van de holografische weergave houdt in dat mensen zich rond een projectie kunnen verzamelen op een manier die schermen gewoon niet toestaan en waardoor niet alleen nieuwe perspectieven mogelijk worden, maar ook een gedeeld perspectief."



Een prachtig beeld voor bij een nieuwe techniek. En een prachtige nieuwe techniek: "Na 8 jaar ontwikkeling, hebben we 's werelds eerste echte 3D-holografische weergave gebouwd: de VX1. We maken niet alleen een 3D-weergave, we geven een 3D-object weer. Het resultaat is een volledig interactief holografisch lichtveld dat vanuit elke hoek kan worden bekeken, zonder hoofddeksels of speciale bril. In een wereld waar 2D-schermen het potentieel hebben om mensen uit elkaar te drijven, brengen we de kampvuurervaring opnieuw tot stand die mensen samenbrengt. We hebben een volledig functionele 3D-API voor ontwikkelaars over de hele wereld geopend om hun eigen applicaties te kunnen schrijven, om hun eigen verbeelding tot leven te brengen..."