Glas nu 3D-printbaar (video)

Onderzoekers aan TU in Zürich zijn erin geslaagd om glas te 3D-printen. Hoewel het procedé nogal omslachtig lijkt en weinig precies, is er toch een Zwitserse glasproducent die interesse heeft getoond.

De onderzoekers 3D-printen de gewenste vorm in feite uit kunststoffilamenten waar kleine glaspartikels in zijn verwerkt. De vorm wordt vervolgens in 2 fases ‘afgebakken’ in een oven, waarbij het kunststof wegsmelt en de glasdeeltjes aan elkaar. Hoewel dit een nogal omslachtige werkwijze is en de vorm onvoorspelbaar krimpt, is het toch interessant, omdat er vormen mee kunnen worden gemaakt die niet mogelijk zijn met een traditionele mal of door het glas te blazen.