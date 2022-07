Arrow Electronics opent nieuw primair distributiecentrum in Venlo

Arrow Electronics heeft een nieuw geavanceerd distributiecentrum in Venlo geopend. Het distributiecentrum is de belangrijkste hub van waaruit Arrow alle Europese klanten van het bedrijf in elektronische componenten van producten voorziet. Het is een van de grootste magazijnen ter wereld van het bedrijf en vervangt bestaande faciliteiten in de regio, waarbij meer capaciteit voor toekomstige groei wordt geboden.

Arrow investeerde in de nieuwste technologie op het gebied van logistiek en infrastructuur om ervoor te zorgen dat klanten en toeleveranciers sneller de markt op kunnen, en tevens in verbeteringen op het vlak van kwaliteit en service. Het was bijzonder belangrijk om niet alleen aan de huidige, maar ook de toekomstige behoeften en vereisten met betrekking tot fysieke en virtuele beveiliging, bedrijfscontinuïteit en bedrijfsprocessen te voldoen en dit kreeg daarom extra aandacht.

Het distributiecentrum ondersteunt een breed assortiment aan technologieën die Arrow biedt aan klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Hierbij gaat het onder andere om halfgeleiders, passieve en elektromechanische componenten en connectoren, ingebouwde oplossingen en het programmeren van componenten.

Gelegen aan de grens met Duitsland is Venlo een van de belangrijkste logistieke centra in Europa. Dit is waar Arrow zijn eerste bedrijfspand bouwde in 1999 en de nieuwe locatie is hier niet ver vandaan.

"Het verheugt ons zeer om met deze nieuwe faciliteit in Europa aan de slag te gaan", aldus Chuck Kostalnick, senior vicepresident en chief supply officer van Arrow Electronics. "Arrow voelt zich verbonden met en zet zich in voor de regio Venlo en ons team van hooggekwalificeerde medewerkers daar. Dit project geeft ons gelegenheid om de diensten en service die we onze klanten en leveranciers bieden, en die sowieso al heel goed zijn, nog meer te ontwikkelen en de groei van de bedrijfsactiviteiten van Arrow in diverse segmenten te ondersteunen, de werkomstandigheden van ons team te verbeteren en te zorgen voor de nodige flexibiliteit om ons aan toekomstige behoeften te kunnen aanpassen."

In overeenkomst met Arrow's doelstelling om de milieuprestaties van het bedrijf continu te verbeteren en een cultuur van betrokkenheid bij het milieu te bevorderen, werd het distributiecentrum speciaal ontworpen om gebruik te maken van de allernieuwste efficiënte technologieën, met maximaal hergebruik van middelen en een minimale hoeveelheid afval. Het project verkreeg de beoordeling 'Excellent' op basis van de BREAAM-beoordelingsmethode voor het evalueren van duurzaamheid, die gebruikt wordt voor het plannen van infrastructuur en gebouwen. Ook werden vele andere horizontale en verticale sector-certificeringen verkregen.