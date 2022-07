75 jaar Faulhaber – 60 jaar Minimotor

Dit jaar viert Faulhaber het 75-jarig jubileum. En dat valt samen met het 60-jarig jubileum van familielid Minimotor S.A. uit Zwisterland.

In 1947 begint dr. Fritz Faulhaber een fijnmechanische werkplaats in het Duitse Schönaich. Tijdens zijn eerdere ontwikkelingswerk aan de revolutionaire Vitessa-camera voor Voigtländer, had hij al het idee om een elektromotor te gebruiken om film te transporteren. Omdat hij geen motor op batterijen kan vinden die klein genoeg is - met voldoende en prestaties - bedenkt hij halverwege de jaren 50 een eigen oplossing. En met deijzerloze, zelfdragende, scheefgewikkelde constructie, vindt hij een innovatieve aandrijftechnologie die niet alleen zijn cameraprobleem oplost, maar dat ook de basis zou vormen voor de toekomst van miniaturisatie in vele toepassingsgebieden wereldwijd.

‘Neuslengte'

De geest van de oprichter, die zowel creatief als pragmatisch was, is vandaag nog steeds een bron van inspiratie voor het bedrijf . Faulhaber stelt te denken op de lange termijn, houdt de markt nauwlettend in de gaten en hanteert een proactieve benadering. Of zoals dr. Fritz Faulhaber junior, zoon van de oprichter, ooit bescheiden zei: "Het is onze filosofie om technologisch altijd een neuslengte voor te lopen - maar de neus mag geen meter lang zijn."

Fundamenteel onderzoek

Als traditioneel familiebedrijf is het voor Faulhaber belangrijk om onafhankelijke zakelijke beslissingen te kunnen nemen zonder te hoeven reageren op belangen van derden. Een belangrijk aspect is de investering in fundamenteel onderzoek. Hierdoor heeft het bedrijf in lijn met de filosofie van de oprichter nieuwe aandrijftechnologieën in huis hebben die klaar zijn voor de trends van morgen, lang voordat de klanten erom vragen. Dit vermogen om in een vroeg stadium nieuwe toepassingsgebieden voor innovatieve aandrijfsystemen te identificeren, is een van de redenen voor het aanhoudende succes.

Claim voor de toekomst

Zo is het bedrijf er in de afgelopen 75 jaar steeds weer in geslaagd om met innovatieve producten nieuwe systeemoplossingen te ontwikkelen voor een breed scala klanten in verschillende markten. De klanten vertrouwen op het vermogen van Faulhaber om op betrouwbare wijze specifieke oplossingen te vinden voor complexe nieuwe problemen. Wat het bedrijf heeft geleerd van de spannende afgelopen 75 jaar is hoe belangrijk moed en een vooruitziende blik waren en zijn - niet alleen voor henzelf, maar ook voor de vele klanten wier toepassingen zonder deze vooruitziende blik niet mogelijk zouden zijn geweest. Daarom heeft het bedrijf de volgende claim voor de toekomst vastgesteld: Voor elke technologische innovatie die het leven van mensen kan helpen verbeteren, moet Faulhaber altijd de juiste aandrijfoplossing kunnen bieden."